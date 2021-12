Mezzocorona, Terlago, Rovereto e Volano: celebrata Santa Barbara dai vigili del fuoco

domenica, 5 dicembre 2021

Rovereto – 967 interventi per un totale di 21.173 ore uomo. È questo il dato principale che riassume l’attività di quest’anno del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto che ieri ha celebrato, insieme ai colleghi di Volano, la patrona Santa Barbara con una Santa Messa all’interno della chiesa di San Marco di Rovereto alla presenza oltre che del sindaco della Città della Quercia, Francesco Valduga, del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli.

“Per noi è doveroso – ha affermato il presidente Fugatti – festeggiare insieme a voi perché sappiamo quanto tempo dedicate alla comunità con il vostro lavoro. Siete coloro che danno un forte senso di unità alla nostra comunità”.

Sono 60 i vigili in servizio attivo nella caserma di via dell’Abetone comandati da Marco Simonetti. Molto elevato anche l’impegno per la formazione e l’addestramento: nel 2021 le ore uomo dedicate a questo scopo sono state 2.662. Impegnativa anche la parte amministrativa per la segreteria, l’amministrazione e la gestione del magazzino: ben 3.200 ore uomo.

L’occasione della festa di Santa Barbara è servita anche per il giuramento solenne di cinque nuovi vigili: Stefano Bettinazzi, Alberto Curcio, Giacomo Tilotta, Andrea Di Filippo e Patrik Ceka. Le benemerenze sono state consegnate per 20 anni di servizio a Marco Simonetti, Andrea Galvagni e Andrea Schito. Per 15 anni di servizio a Matteo Ieno, Maurizio Cobbe, Matteo Pedrotti e Luca Morin. Da segnalare anche l’encomio di servizio al vigile Giulia Nastri che il 6 marzo scorso, libera del servizio, interveniva allo spegnimento dell’incendio che stava interessando la copertura del proprio condominio e si prodigava ad eseguire lo sfollamento di tutti gli occupanti in collaborazione con un collega dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda, fornendo supporto alle squadre di soccorso scongiurando il peggio. Infine all’ex comandante Denis Tovazzi è stato conferito il titolo di Socio Onorario.

Terminata la Santa Messa nella chiesa di San Marco il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Volano si è ritrovato nella propria caserma per la parte ufficiale della cerimonia con il giuramento dei nuovi vigili e la consegna delle benemerenze. Sono entrati a far parte del Corpo: Nicola Scrinzi, Federico Calliari, Giacomo Carlin e Nicola Riccadonna. Le benemerenze per 15 anni di servizio sono state consegnate a Daniele Pergher; per 20 anni di servizio a Andrea Cargnelli e Daniele Rigotti; per 30 anni di servizio a Mauro Andrighettoni, Gianni Boschi, Francesco Tovazzi e Massimo Ticò; per 40 anni di servizio a Luciano Tovazzi. 217 sono stati nel 2020 gli interventi che hanno impegnato il Corpo del centro lagarino mentre nel corso di quest’anno al momento sono 188, 29 in meno. Il comandante Mauro Andrighettoni ha fatto gli onori di casa durante la cerimonia ospitata nella caserma inaugurata nel febbraio 2020.

E oggi gli uomini del Corpo di Volano sono impegnati con tutto il Distretto della Vallagarina nel centro vaccinale, per aiutare nella gestione degli afflussi in occasione della maratona vaccinale.

Terlago

La ricorrenza di Santa Barbara è stata celebrata anche a Terlago. In serata, si è svolta la messa celebrata dal parroco don Paolo Devigili.

A seguire la celebrazione, accanto ai rappresentanti dei sei Corpi della Valle dei Laghi con il viceispettore Mariano Largher, anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il sindaco di Vallelaghi Lorenzo Miori, il sindaco di Madruzzo Michele Bortoli e rappresentanti del Corpo Forestale e dei Carabinieri.

Il presidente Fugatti ha sottolineato fra l’altro l’impegno che i Vigili del Fuoco hanno messo in campo al servizio dei cittadini già nella prima fase della pandemia, nonostante tutte le incognite legate agli effetti del Covid-19. Il presidente ha poi messo l’accento sulle future generazioni di Vigili del Fuoco, rappresentate in chiesa da diversi giovani allievi. “Come istituzioni vi siamo particolarmente vicini”, ha concluso il presidente.

I sei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Valle dei Laghi sono Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine.

Mezzocorona, nel 2021 115 interventi e 1.300 ore di servizio

Centoquindici interventi, per un totale di 1.300 ore lavorative, oltre agli incontri formativi del venerdì sera. È stato un 2021 molto impegnativo, quello vissuto dal Corpo dei vigili del fuoco volontari di Mezzocorona – guidato dal comandante Danierle Kaswalder – che in occasione della festa di Santa Barbara ha presentato il bilancio delle attività svolte sul territorio. All’appuntamento, hanno preso parte anche le autorità locali, con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser, l’assessore regionale Lorenzo Ossanna e il consigliere provinciale Denis Paoli. “Finalmente celebriamo la patrona Santa Barbara dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia. Uno stop che non ha comunque riguardato le attività sul campo, che come sempre sono state condotte con estrema professionalità e competenza. Oggi è l’occasione per dire quanto è stato fatto nei momenti più difficili, quando il Covid era un’entità completamente ignota, a partire dalla distribuzione delle mascherine nelle abitazioni, ed esprimere dunque a voi tutti un ringraziamento a nome dei trentini” sono state le parole del presidente Fugatti, che ha aggiunto: “Quella di oggi è una festa particolarmente sentita dall’intera comunità, oltre che dai volontari, in quanto portatori di valori positivi per la società”.

Come ha ricordato il comandante Kaswalder, il 2021 è stato un anno molto impegnativo, che si è aperto il 5 gennaio con la partenza della Colonna mobile del Distretto di Mezzolombardo alla volta di Cibiana di Cadore, nel Bellunese, per portare aiuto alla popolazione locale nello sgombero della neve dai tetti e lungo le vie del paese.

L’evento che ha impegnato maggiormente i vigili del fuoco locali è stata la manovra distrettuale dello scorso luglio sul monte di Mezzocorona, alla quale hanno preso parte 14 Corpi con 112 pompieri: è stato simulato un incendio boschivo nella zona di malga Kraun. Per la realizzazione della manovra, sono state utilizzate 14 motopompe, 3 vasconi e ben 5,2 chilometri di manichette per il trasporto dell’acqua dal monte alla malga.

Il gruppo degli allievi con gli istruttori ha potuto finalmente riprendere l’attività operativa. Per la partecipazione alla manovra propedeutica, specialità bronzo, è stato dunque consegnato l’attestato alle ultime figure entrate a far parte del Corpo: Alice Larcher, Giulio Sinisi, Fabrizio Zappini ed Emma Zotta. Le benemerenze assegnate per gli anni di servizio sono state date invece ad Alessio Nardelli (15 anni), Corrado Pellegrini (20) ed Enrico Giovannini (35). Per la conclusione dell’attività operativa per raggiunti limiti dio età, sono stati consegnati infine gli attestati di benemerenza all’ex comandante Corrado Betta e all’ex vicecomandante Alfredo Endrizzi.