Sgarbi alla presentazione di “Faunobaldo e le antiche fornaci di Sfruz”

martedì, 25 aprile 2023

Sfruz (Trento) – Presentazione nella Sala Polifunzionale di Sfruz (Trento) dell’ultimo testo edito dall’Associazione Antiche fornaci di Sfruz: “Faunobaldo e le antiche fornaci di Sfruz”. Il testo è stato scritto dal Matteo Princivalle ed illustrato da Alessia Defalco. Alla presentazione parteciperà l’onorevole Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura.

“Faunobaldo e le antiche fornaci di Sfruz” è un libro illustrato per bambini che invita i piccoli lettori a scoprire la storia e le curiosità del piccolo borgo dell’Anaunia. Attraverso immagini colorate e un testo semplice e divertente, i bambini impareranno fatti storici importanti, scopriranno luoghi iconici e conosceranno personaggi famosi legati alla comunità di Sfruz. Il libro è perfetto per stimolare la loro curiosità e la loro voglia di scoprire il mondo che li circonda. Una lettura che divertirà e istruirà allo stesso tempo. Questo libricino nasce dalla volontà dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz e dell’Amministrazione Comunale di Sfruz di estendere a quante più persone possibile la conoscenza della millenaria storia di Sfruz. Molti pensano che le grandi stufe ad olle siano opera esclusiva di artigiani tedeschi. In realtà a Sfruz si sviluppò una tradizione secolare di costruttori di stufe ad olle. Questi fornelari riuscirono ad imporsi, sia a livello artigiano, sia artistico in tutto il territorio della Mitteleuropa.

Il libro è stato scritto da Matteo Princivalle, illustrato da Alessio De Falco con la consulenza storica di Andrea Biasi. Alla presentazione di questa sera – martedì 25 aprile, ore 20.30 – presso la sala Polifunzionale del Comune di Sfruz parteciperà anche l’onorevole Vittorio Sgarbi, cittadino onorario del Comune di Sfruz e sottosegretario alla Cultura.

“Siamo felici – affermano gli autori del testo Matteo Princivalle e Alessia De Falco – di aver contribuito alla conoscenza del patrimonio storico e artistico di Sfruz. Il nostro auspicio è che adulti e bambini possano riscoprire la cultura del proprio paese e al tempo stesso il piacere di trascorrere del tempo di qualità insieme immersi nella lettura. In una società fondata sui dati e sull’innovazione tecnologica il ruolo della bellezza non è sminuito. Al contrario, questa sensibilità diventa veicolo di competenze inestimabili: apertura mentale, empatia, comprensione dell’altro da sé. È proprio questo il senso ultimo del nostro lavoro di artisti e di educatori: individuare le strade migliori per trasmettere questo patrimonio, senza timore di percorrere i sentieri più impervi“.

“Il libro racconta la storia di tre fratelli, realmente esistiti, – afferma Patrizia Poli Presidente dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz – che agli inizi del XIX secolo vivevano a Sfruz, dove producevano le loro bellissime stufe. Anche se la storia delle stufe di Sfruz è molto antica fu nel XVIII e nel XIX secolo che si registra una ricca documentazione scritta riguardante la produzione di stufe ad olle, oltre alla numerosa e registrata presenza di stufe conservate, sia in residenze aristocratiche, sia in abitazioni private”.

“Con questo bellissimo libricino – afferma il Sindaco di Sfruz Andrea Biasi – avremo la possibilità di divulgare la nostra storia a partire proprio dai bambini e dai ragazzi, i quali attraverso questi testi e queste immagini avranno modo di conoscere la storia secolare dei fornelari di Sfruz”.