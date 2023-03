Sci di fondo, Campionati Italiani Ragazzi: successo di Camperi e Clementi

domenica, 19 marzo 2023

Campo Carlo Magno – Campionati Italiani Ragazzi di sci di fondo. Ieri si sono disputate due gare: al mattino gara individuale con 4 km per le ragazze e 5 per i ragazzi e al termine le premiazioni.

Sulla neve di Campo Carlo Magno, dove qualche ragazza ha detto “da tempo non vedevo tanta neve” le temperature primaverili hanno concesso una pista veloce alla prima metà dei concorrenti, per poi diventare più morbide e quindi faticose. Nella competizione più della metà degli atleti presenti nei primi quindici sono gli stessi nelle due specialità, di stanza ed agilità.

In entrambe le prove ha vinto Viola Camperi (AOC), tra l’altro campionessa italiana di biathlon 2023. Viola Camperi (Sci Club Entraque) prima in 9’11”13, secondo Lucia Delfino (Valle Stura) 9’32”8 e Ines Negroni (13 Clusone), con il tempo di 9’34”6. Nella competizione maschile le caratteristiche meteo hanno sparigliato po’ le carte nelle primissime posizioni, con la vittoria (“che non si aspettava… e dedicata alla mamma”) di Dario Clementi (Alpi Centrali). Dario Clementi (SC Alta Valtellina), con il tempo di 12’38”6 si è laureato campione italiano. Alle sue spalle, staccato di 36 secondi, si è classificato Pietro Matli (Valle Antigorio), mentre sul terzo gradino del podio è salito Cristopher Primus (Timau) con il tempo di 13’28”82.

Una festa in piena regola con sole, musica e belle fatiche. Un connubio tra la Società organizzatrice, lo Sci Fondi Val di Sole e la società che ha messo a disposizione il campo gara, l’U.S. Carisolo hanno dimostrato, come ha detto il presidente della Fisi Tiziano Mellarini “come il volontariato sportivo sia l’anima che rende possibile tante manifestazioni, con una forza propulsiva che si moltiplica e permette ai giovani di praticare sport in modo diffuso”.

Nella premiazione del pomeriggio il presidente dello Sci Fondo Val di Sole, Bruno Podetti, ha rilanciato e chiesto ai dirigenti presenti la sfida “nel portare avanti questi ragazzi, fino a 16-18 anni almeno, inventandosi qualcosa, perché possano crescere come sportivi e come persone, indipendentemente dai risultati di oggi, perché i risultati potrebbero sempre arrivare in futuro, con l’impegno”, oppure, viene da dire, anche semplicemente per il bello di stare al gioco, stare in gruppo… e forse un giorno dedicarsi alla società o alle società sportive.

In un polo culturale più che gremito, si è celebrato il piacere di esserci, è stata esorcizzata la mancanza dei ritrovi senza limiti di questi anni di pandemia, il contatto e non-contatto dei grandi assembramenti. Una festa con tutti i ragazzi presenti, con gruppi affiatati, con accompagnatori sportivi, ex sportivi, familiari grandi e piccoli. Erano presenti il sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini, che si è detto entusiasta per questa festa dello sport così partecipata, che può lasciare la voglia di tornare in questo territorio, e il presidente della Comunità della Valle di Sole, Lorenzo Cicolini, certo che l’accoglienza di questa valle possa lasciare emozioni positive e senso di benessere anche attraverso lo sci da fondo. Oggi staffetta mista, due ragazze e due ragazzi, una festa con musica e l’adrenalina di 76 staffetta.