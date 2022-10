Sarnonico: quinta tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge

lunedì, 3 ottobre 2022

Sarnonico (Trento) – Sul green di Sarnonico (Trento) si è svolta la quinta tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge. Questo torneo è caratterizzato dalla presenza di 6 tappe della quale verranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking finale dove ci saranno ricchi premi per i vincitori tra cui tasse gara, green fee e quote per i primi e secondi campi. Oltre ai già citati premi finali ogni tappa ha la sua premiazione di giornata con articoli di abbigliamento ed attrezzatura sempre apprezzati dai golfisti. Un’avvincente sfida tra una sessantina di giocatori circa, formula di gioco stableford tre categorie.

La giornata soleggiata ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati.

I vincitori di giornata sono stati:

Nearest Pin buca 13 BERTOL STEFANO 2,75 m

Longest Man buca 11 HOLZNER MIRKO

Longest Lady buca 12 HEIDEGGER OLGA

1° SENIOR PRANTIL DANILO 34 pt (nella foto la premiazione)

1° LADY RICCADONNA ALICE 34 pt

2° NETTO 3a cat. CARTURAN GUIDO 35 pt

2° NETTO 2a cat. PARTH ALEX LEO 37 pt

2° NETTO 1a cat. GASPARETTI GREGORIO 35 pt

1° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 36 pt

1° NETTO 2a cat. TOMASOVIC DANI 38 pt

1° NETTO 1a cat. FREDIANI ROBERTO 36 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 28 pt

Al rientro ricca premiazione composta da moltissimi premi provenienti dal pro-shop del circolo tra cui abbigliamento sportivo da golf e attrezzatura.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 5 ottobre MERCOL CUP con premi di giornata

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale