Sarnonico, i vincitori del torneo Pineta Resort Golf Cup

lunedì, 27 giugno 2022

Sarnonico – Al Golf Dolomiti di Sarnonico (Trento) si è svolto il torneo “Pineta Nature Resort Golf Cup”, gara sponsorizzata dall’omonimo hotel a quattro stelle situato a Tavon di Predaia (Trento).

In una giornata soleggiata con temperature intorno ai 28 gradi, circa una cinquantina di giocatori si sono dati appuntamento sui green del Dolomiti Golf Club.

La giornata soleggiata ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati.

La formula di gara era composta da tre categorie stableford con i seguenti vincitori per ogni categoria:

Nearest Pin buca 13 JONSON NILS 1,75 m

Longest Man buca 10 ZUCHRISTIAN JOACHIM

Longest Lady buca 11 HEIDEGGER OLGA (nella foto al momento della premiazione)

1° SENIOR BERTUCCO DAVIDE 37 pt

1° LADY SEGNA GABRIELLA 37 pt

2° NETTO 3a cat. PARTH ALEX LEO 38 pt

2° NETTO 2a cat. ZANI BRUNO 37 pt

2° NETTO 1a cat. FREDIANI ROBERTO 39 pt

1° NETTO 3a cat. JONSON NILS 39 pt

1° NETTO 2a cat. PRANTIL DANILO 39 pt

1° NETTO 1a cat. ANRATHER KURT 41 pt

1° LORDO SANFTL THOMAS 32 pt

Complimenti a Pirone Deborah per Hole in One alla buca 5

Dopo la gara tutti i giocatori sono stati invitati in Hotel per una deliziosa e molto apprezzata cena corredata dalla consueta premiazione di giornata dove i vincitori sono stati premiati con attrezzatura per il golf come sacche porta scarpe, sacche da golf, borsoni per indumenti e altra attrezzatura sportiva.

Prossime gare in programma

Mercoledì 29 giugno – Mercol Cup (n° 8)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Sabato 2 luglio – LIONS GOLF TROPHY – UILG

Stbl. 2 cat. – Cat. Lions Uilg – Cat. soci amici – Gara Putting Green

Domenica 3 luglio – TROFEO LIONS CLUB MILANO – ST. ANDREWS

Stbl. 3 cat. – Premi speciali.