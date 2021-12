Possibili ulteriori misure anti-Covid, il Governo Draghi convoca la Cabina di Regia

sabato, 18 dicembre 2021

Brescia – Estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie, mascherine anche all’aperto, estendere la necessità di tamponi per alcune attività e accorciare la durata del Green Pass. Sono alcune delle proposte sul tavolo del Governo Draghi per varare un’ulteriore stretta in quanto a restrizioni anti-Covid.

Deciderà la Cabina di Regia, convocata per il 23 dicembre prossimo dal premier Mario Draghi. la riunione serve a fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sul Covid e a fare valutazioni su eventuali misure per le imminenti feste, o immediatamente successivamente.