Pejo, serata con Gianluigi Buffon e i portieri del Parma

mercoledì, 13 luglio 2022

Pejo (Trento) – Entra nel vivo il ritiro estivo del Parma Calcio in Val di Pejo: domani – giovedì 14 luglio – alle 21 presso il piazzale delle Terme di Pejo a Pejo Fonti – è in programma l’attesa serata “Junior reporter con i portieri del Parma”: un simpatico e frizzante momento di dialogo-intervista tra i giovani tifosi crociati, in qualità di giornalisti in erba, ed i portieri del Parma, tra cui l’”eterno” Gianluigi Buffon, capitano dei Ducali. Per l’esperto numero uno parmense l’intenso periodo di allenamento pre campionato in Val di Pejo rappresenta un piacevole ritorno nella valletta ai piedi del Monte Vioz, nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, dopo il periodo di Capodanno trascorso qualche anno fa con la famiglia in un noto hotel locale. La serata di Pejo Fonti, oltre al sicuro protagonista Buffon, vedrà sul palco anche i giovani colleghi Borriello, Colombi, Corvi e Turk.

Il singolare momento di incontro tra giocatori e tifosi giallo blu sarà impreziosito anche dalla partecipazione del nuovo presidente parmense, il noto imprenditore americano Kyle Krause. Il patron dei Crociati salirà in Trentino per assistere agli allenamenti della squadra, ammirare l’incantevole scenario circostante e conoscere le autorità locali, già incontrate nei giorni scorsi dal direttore sportivo Mauro Pederzoli, l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Pecchia ed il Team Manager Alessio Cracolici. Krause ha inoltre recentemente pre annunciato ed evidenziato il ritiro pre campionato del Parma Calcio Femminile, che si svolgerà sempre in Val di Pejo dal 16 al 23 luglio.

Secondo il Presidente parmense, alla presentazione del ds Domenico Aurelio e dell’allenatore Fabio Ulderici, “il calcio femminile è considerato diversamente da quello maschile, qui in Italia: ecco perché faccio appello al vostro sostegno, parlando e dando visibilità al calcio femminile, per creare maggiore coinvolgimento. Il fatto che sia la squadra maschile che femminile si ritrovino a Pejo è testimonianza della nostra volontà di agire con modalità simili, ma non uguali”. “Sarebbe una follia”- ha aggiunto Krause- non sfruttare la potenzialità che la squadra maschile ha, visti i titoli e la sua storia, per non favorire la crescita del settore femminile. Quindi sicuramente ci saranno iniziative congiunte per contribuire alla ulteriore crescita del settore femminile” Parole condivise in pieno dal Team Manager Alessio Cracolici: “E’ la prima volta che un Club professionistico sceglie una località per il ritiro dove, oltre alla Prima Squadra Maschile, sarà presente la Prima Squadra Femminile, l’Academy e il Parma Special”.

Il Parma Calcio maschile, salito qualche giorno fa con la funivia sino a Pejo 3000, suderà e si ossigenerà in Val di Pejo sino al mattino di sabato 16 luglio; nel pomeriggio, sulla strada per il ritorno verso Parma, affronterà poi in amichevole alle ore 17 presso il centro sportivo di Temù, nella bresciana alta Valle Camonica, la Sampdoria, in questi giorni impegnata nel ritiro estivo a Ponte di Legno.