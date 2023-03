Nadia Battocletti trionfa ai campionati italiani di corsa campestre

domenica, 12 marzo 2023

Gubbio – Trionfo per Nadia Battocletti ai campionati italiani di corsa campestre: per la nonesa delle Fiamme Azzurre è il 30° titolo italiano. Argento under 23 nel cross corto per Giovanetti e per Giradini tra i cadetti, Ropelato è bronzo (Nadia Battocletti nella foto © Grana FIDAL).

Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), un assolo senza se e senza ma, sui prati ondulati di Gubbio, per la quattro volte campionessa d’Europa del cross, appena rientrata dalla Turchia con il quarto posto nei 3.000 degli Euroindoor.

Nessuna delle rivali può arginare lo strapotere della trentina, sempre in spinta, concentrata, elegante, tutta sola per larga parte degli 8 km previsti, e capace di ripetere i successi delle ultime due stagioni e di onorare Gubbio dove aveva trionfato già due volte nelle categorie giovanili (2017 da allieva e 2018 da junior). In ballo c’è soltanto il secondo posto tricolore, un minuto esatto più indietro (Nadia 27:09).

La domenica della Festa del Cross di Gubbio regala però altre soddisfazioni agli specialisti trentini con il bottino finale che conta di ben quattro medaglie.

Nel cross corto il quinto posto assoluto permette a Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) di mettersi al collo l’argento under 23, metallo analogo a quello raccolto da Nicola Girardini (Atletica Tione) tra i cadetti per contribuire al nono posto complessivo del Team Trentino under 16 nella classifica per regioni, nono come il piazzamento di Paola Parotto (Us Quercia) tra le under 16.

La quarta medaglia trentina di giornata è firmata da Francesco Ropelato (Us Quercia), terzo nella gara juniores alle spalle del burundese di Siena Lionel Nihimbazwe e del bergamasco Stefano Benzoni. Per quanto riguarda gli altri risultati, spicca il quinto posto tra gli under 23 del primierotto Nikolas Loss (Atletica Valle di Cembra) ed il 19° assoluto di Linda Palumbo (Us Quercia).