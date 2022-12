Mercatini, scambi d’auguri, presepi e concerti nei paesi dell’Alta Val di Sole

sabato, 24 dicembre 2022

Vermiglio (Trento) – Sono numerosi gli appuntamenti nei paesi dell’Alta Val di Sole. Oggi – vigilia di Natale -a Vermiglio (Trento) mercatini in piazza, alle 16 è in programma nel contesto de “El Nos Nadal” lo spettacolo di Natale per bambini e famiglie che si terrà al Polo Culturale di Vermiglio, con l’arrivo di Babbo Natale su una magica slitta e alle 17:30 lo scambio degli auguri di Natale in piazza.

A Ossana (Trento), il borgo dei 1000 Presepi, visita guidata ai presepi e al Castello San Michele con il presepe della Grande Guerra, la mostra fotografica “Nel regno della notte” di Andrea Contrini

Lunedì 26 dicembre – alle 20 – nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pellizzano (Trento) concerto “55° Natale coro Sasso Rosso in Val di Sole”.

A Pejo (Trento) presso l’auditorium Terme torna l’appuntamento con il cinema, commedie, film per bambini, film di animazione.