Le iniziative del “Bosco Incantato” in Val di Pejo

sabato, 18 dicembre 2021

Pejo – Un Natale fiabesco, tra allegria, calore e voglia di stare insieme in armonia e in sicurezza. È ciò che promette l’edizione 2021-22 del tradizionale appuntamento celebrativo in programma a Cogolo di Peio (Trento), nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, da oggi – 18 dicembre – al prossimo 8 gennaio. Anche quest’anno la rassegna natalizia, organizzata dal Comune di Peio in collaborazione con l’associazione Fil de Fer, offre un programma intenso e molto vario, con musica e degustazioni (tutti i giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio al piazzale del Centro Termale di Peio Fonti, dalle 16 alle 19, e dal 21 dicembre all’Epifania negli stessi orari presso la Casetta di Piazza Monari a Cogolo), cultura, intrattenimento per i più piccoli ed escursioni nella natura circostante.

Appuntamento nel “bosco”, dunque, che poi altro non è che il paese stesso, allegro e luminoso come non mai. Vestito a festa per dar vita a un’atmosfera magica. Gli elementi iconici ci sono tutti: dagli addobbi alle favole, come quella di Heidi e la Piccola Fiammiferaia, spazi dove le famiglie possono ritrovarsi, dove i volontari dell’associazione Fil de Fer hanno allestito due angoli dedicati ai più piccoli.

Ad aprire il programma, alle ore 21 di oggi sabato 18 dicembre, il Concerto di Natale del Coro Sasso Rosso presso la Chiesa Parrocchiale, preludio alla kermesse vera e propria. L’inaugurazione ufficiale del Bosco incantato, infatti, è prevista per giovedì 23 dicembre quando in Piazza Monari musica e bevande calde accoglieranno il pubblico in attesa della Notte di Stelle, l’evento programmato per le ore 21, che accompagnerà i visitatori in un insolito viaggio nella natura con lo sguardo puntato al cielo e alle sue costellazioni (con repliche previste i giorni 26, 28, 29 e 31 dicembre, 2 e 5 gennaio). Una passeggiata, una fiaccolata, un brindisi del Gruppo Ana Val di Pejo (alle 23 di venerdì 24 dicembre) e due incontri con Babbo Natale e i suoi doni per i piccoli ospiti di Piazza Municipio (alle ore 17:30 di venerdì 24, e sabato 25 dicembre) caratterizzano i giorni di festa.

Altrettanto ricco il programma delle settimane seguenti che comprende escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio, lezioni gratuite di sci da fondo, attività sportive sulla neve, passeggiate alla scoperta della cultura e delle tradizioni e molto altro ancora. Da non perdere, martedì 27 dicembre, l’appuntamento con il Concerto di pianoforte e soprano con Marinella Dell’Eva e Lucia Tumminelli. L’evento, in programma presso il Peio Fonti Auditorium Centro Termale, alle ore 20.30, proporrà musiche di Messiaen, Debussy, Dvorak e Gounod.

Immancabile l’arrivo della Befana, da sempre gradita ospite del paese. Alle 17:30 di mercoledì 5 gennaio (con replica il giorno seguente alla stessa ora) i più piccoli potranno ricevere i suoi doni nel piazzale Centro Termale di Peio Fonti. A seguire, presso la Chiesa Parrocchiale di Cogolo, il Concerto di Natale del Corpo Bandistico Val di Pejo con inizio alle 20:45.

“In un momento non facile per tutti noi il Bosco Incantato vuole essere un’occasione di gioia e condivisione – commenta l’assessore al turismo del Comune di Peio, Gianpietro Martinolli -. A quasi due anni dallo scoppio della pandemia è come se il senso di comunità che caratterizza il nostro territorio si fosse rafforzato. La difficoltà fa crescere il bisogno di sentirsi più vicini e di condividere i momenti di allegria e speranza pur nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e buon senso. Vale per i grandi ma anche e soprattutto per i più piccoli a cui vogliamo regalare tanti momenti di spensieratezza”.

Per alcuni eventi sono necessarie la prenotazione e l’esibizione del Green Pass rafforzato.