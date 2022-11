lunedì, 21 novembre 2022

Cles (Trento) – La Comunità della Val di Non premierà le tesi di laurea. L’assessore al diritto allo studio, attività culturali e turismo Andrea Biasi ha annunciato nel corso della conferenza dei sindaci l’istituzione di un premio per le tesi di laurea magistrale inerenti alla Val di Non.

La Comunità della Val di Non, al fine di favorire lo studio del territorio anaune e creare una banca dati delle ricerche svolte, assegnerà un premio alle tesi conclusive dei corsi di Laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) aventi ad oggetto la Val di Non nei suoi vari aspetti (storia, arte, cultura, scienza, economia, ambiente, personalità, ecc…) e discusse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

“Il premio – afferma Andrea Biasi – è un messaggio che vogliamo mandare a tutti gli studenti per incentivare gli studi sulla nostra Valle. Infatti, per ottenere il premio la parte sperimentale o applicativa inerente al territorio noneso dovrà essere almeno pari al 30%. Il premio ammonterà a 400 euro (lordi) per ciascun elaborato. I premi verranno assegnati sulla base di una richiesta formulata su apposito modulo, presentata agli uffici della Comunità di Valle, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comunitavaldinon.it. La pubblicazione e la comunicazione degli avvisi sarà reperibile sul sito della comunità della Val di Non a partire dalla fine della prossima settimana”.

Soddisfatta la presidente Michela Noletti. “L’obiettivo che vogliamo raggiungere – ha commentato il presidente della Comunità della Val di Non – è quello di incentivare i giovani a proporre studi sulla Val di Non. Inoltre, vogliamo promuovere l’approccio a ricerca e innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo del territorio”.