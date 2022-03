Il grande cinema a Folgarida: in scena il film The Batman

sabato, 5 marzo 2022

Folgarida – Prosegue la programmazione cinematografica a Folgarida (Trento), con nuove proposte di divertimento per turisti e residenti.

Domani – domenica 6 marzo, con inizio alle 21.15 – è in programma il documentario “Italia-Belgio-Olanda-Giappone”, 2021, regia di Giuseppe Tornatore

Con Morricone E., Tarantino Q., Eastwood C., Stone O.

La programmazione cinematografica – promossa dal Consorzio Folgarida Vacanze – proseguirà giovedì 10 e domenica 13 marzo, inizio alle 21.15, con scena The Batman – Usa 2022 regia di Mati Reeves. Fantasy, Noir, Azione. Con Pattinson R., Kravitz Z., Dano P. Ingresso 8 euro intero e 6 euro ridotto. Nessun obbligo di prenotazione.

Il cinema di Folgarida (Trento) si trova all’interno del Centro Congressi “Alla Sosta dell’Imperatore” conta più di 600 posti, è dotato di una moderna macchina digitale per la proiezione di prime visioni, grandi classici e eventi sportivi. E’ una location ideale per godersi una serata in famiglia.