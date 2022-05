Golf Sarnonico, i risultati della gara “Gli irriducibili”

lunedì, 30 maggio 2022

Sarnonico – Al Golf Club di Sarnonico (Trento) è andato in scena la gara “Gli irriducibili”, organizzata dalla Anaunia Golf. I partecipanti hanno giocato con un tempo piuttosto piovoso, e con temperature leggermente in discesa intorno ai 10 gradi, con circa cinquanta giocatori che si sono sfidati sui green del Dolomiti Golf Club.

Il percorso si è dimostrato in buone condizioni nonostante il maltempo.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

2nd Shot to the pin Man buca 16 MALFATTI ROBERTO 22cm

2 nd Shot to the pin Lady buca 13 UNTERHOFER BRIGIT 33cm

1° SENIOR BERTOL STEFANO 35 pt

1° LADY POMELLA VERENA 36 pt

2° NETTO 3a cat. BORZAGA LUCA 33 pt

2° NETTO 2a cat. FELICETTI RICCARDO 37 pt

2° NETTO 1a cat. FATTOR STEFANO 37 pt (nella foto)

1° NETTO 3a cat. PARTH ALEX LEO 40 pt

1° NETTO 2a cat. SONN FAUSTO 37 pt

1° NETTO 1a cat. MALFATTI ROBERTO 37 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 32 pt

Durante la premiazione sono stati consegnati capi d’abbigliamento ed attrezzattura dei migliori marchi del panorama golfistico.

PROSSIME GARE IN PROGRAMMA:

Giovedì 2 giugno LUIGI FANCOLI GOLF CUP

Stbl. 3 cat. – premi speciali

Circuito con finale nazionale

Domenica 5 giugno IL MELO GOLF CAP (recupero del 20/05)

Stbl. 3 cat. – premi speciali

Cena offerta