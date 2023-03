Futuri Comuni ha fatto tappa a Dimaro Folgarida

venerdì, 17 marzo 2023

Dimaro Folgarida – Si è tenuta la tappa a Dimaro Folgarida del tour in #100comuni di Futuri Comuni. Laura Scalfi, coordinatrice della rete degli amministratori dell’associazione, e Luca Leoni, presidente dell’Associazione hanno incontrato ed ascoltato gli amministratori locali e gli imprenditori del territorio per capire quali sono le problematiche più sentite nella splendida cornice dell’Hotel Caminetto. Presenti il sindaco Andrea Lazzaroni, membri della giunta comunale, l’ex sindaco di Ossana Luciano dell’Eva, oltre al padrone di casa Marco Katzemberger.

I temi percepiti come cruciali per il territorio solandri dai presenti in sala sono quelli legati all’ambiente (specialmente la carenza idrica), la mobilità legata alla Trento-Malè e la sanità territoriale che deve essere implementata per non abbandonare le piccole comunità delle valli.

Particolarmente apprezzato il format di ascolto della comunità locale, troppo spesso dimenticata da una politica lontana dalle comunità. Il tour in #100Comuni è proprio questo: un laboratorio di idee in movimento, in cui tutti possono dare il proprio contributo e sentirsi finalmente rappresentati. Futuri Comuni oggi sarà a Massimeno, Carisolo e Giustino.