Estate clesiano tra musica, cene tipiche e festa dell’Assunta

sabato, 13 agosto 2022

Cles – Entra nel vivo l’estate clesiano, promosso da Pro loco di Cles, Consorzio Cles Iniziative e Comune, con serate dedicate alla cucina tipica della Val di Non, musica, ballo e tradizione. Una festa di Santa Maria Assunta per tutti i gusti: il via ieri sera con la cena tipica con i rioni e nei bar e ristoranti del centro storico di Cles, la musica live di Camping Guitars LaLouise e Alcatraz Litfiba Tribute Band, mentre questa sera – inizio alle 21 – in corso Dante è in programma la serata con il gruppo Jambow Jane, musica con un’anima multigenere che ama il pop-rock.

Domani – 14 agosto, alle 20:30 – vigilia di Ferragosto, in piazza del municipio l’evento “Ballo liscio” con Mattia Zini e il Circolo Pensionati e Anziani di Cles e nella serata di lunedì 15 – Ferragosto, alle 20 – Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, processione per le vie di Cles e concerto del Gruppo Bandistico Clesiano.