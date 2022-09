Donna scomparsa in Val di Non, ritrovata senza vita

giovedì, 29 settembre 2022

Taio – E’ stata trovata in una forra in Val di Non la donna di 39 anni scomparsa da ieri. La donna, originaria dello Sri Lanka abitava a Vervò (Trento) e nella serata di ieri è stato lanciato l’allarme per il mancato rientro a casa. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di carabinieri della Compagnia di Cles e dei vigili del fuoco di Taio, che oggi l’hanno rinvenuta in una dirupo.

Sul posto sono giunti i medici del 118 di Trentino Emergenza che hanno constatato il decesso della 39enne. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Taio, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.