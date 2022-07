Dimaro: sale d’intensità la preparazione della Cremonese

mercoledì, 27 luglio 2022

Dimaro Folgarida – Parallelamente alla temperatura tornata a Dimaro Folgarida (Trento) a livelli decisamente più consoni ad una località turistica montana sale d’intensità la preparazione pre-campionato della Cremonese. Le piogge notturne cadute in Val di Sole hanno infatti cancellato il caldo afoso dei primi giorni di ritiro e reso l’atmosfera ideale per il lavoro a cui il tecnico Massimiliano Alvini sta sottoponendo la squadra in vista dell’esordio in serie A previsto per metà agosto (nella foto © Nicer Trento i calciatori della Cremonese nel Meledrio).

Oggi i grigiorossi hanno sostenuto una intensa seduta di allenamento mattutina con lavoro differenziato. Alla tradizionale l’attivazione iniziale è quindi seguito lavoro tecnico, gioco di posizione, partita pressing, confronto uno a uno, partita 6 contro 6. Al lavoro anche il neo acquisto Giacomo Quagliata giunto a Dimaro Folgarida nella giornata di ieri. Domani doppio allenamento e in serata incontro allo stadio di Carciato con i giovani calciatori della Solandra, già protagonisti sabato sera al saluto di benvenuto che Dimaro Folgarida ha voluto riservare alla Cremo.

Nel pomeriggio libertà per tutti con la possibilità per i giocatori di andare alla scoperta di malghe e luoghi iconici della Val di Sole. Ovvero osservare dal vivo ciò che già vivono a pranzo e a cena quando hanno la sensazione di mangiare nella natura grazie alle soluzioni multimediali installate nell’area ristorante dello Sport Hotel Rosatti, sede del ritiro della Cremonese. La sensazione che si vive è quella di mangiare nel bosco al cospetto delle Dolomiti di Brenta o del lago dei Caprioli o ancora in mezzo ad una intensa nevicata. Insomma di essere immersi costantemente nella rigogliosa natura della val di Sole.

