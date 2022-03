Cross: la trentina Nadia Battocletti campionessa italiana

lunedì, 14 marzo 2022

Cles – Nadia Battocletti si conferma campionessa italiana del cross a Trieste con l’ennesima prova magistrale, di eleganza e di saggezza tattica.

Nella giornata clou del Cross, sui prati del Carso, in località Sgonico, la 21enne trentina delle Fiamme Azzurre aggiunge un’altra perla alla sua collezione di successi, e stavolta oltre a dominare la prova tricolore da 8 km batte anche le atlete africane che gareggiavano per la classifica del Campionato di società, Veronicah Maina (Gs Il Fiorino) e Lucy Muli (Gs Lammari).

In una domenica riscaldata da sole e risparmiata quasi totalmente dal vento, il podio tricolore assoluto coincide con quello under 23, grazie ad altre due azzurre già protagoniste del titolo a squadre degli EuroCross di Dublino, dove Battocletti è stata oro individuale: Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) è seconda, Giovanna Selva (Sport Project Vco), terza, rispettivamente quarta e quinta nella classifica complessiva.

Il commento di Nadia Battocletti (foto credit Grana-FIDAL) “Sono davvero felice, mi esplode il cuore per tutto l’affetto che ho sentito al traguardo da parte della gente di ogni età. L’anno scorso a Campi Bisenzio ho dovuto fare una gara in sicurezza perché rientravo da uno stop, invece stavolta mi sono davvero preparata per questo campionato.

Dopo il ritiro della Cinque Mulini a fine gennaio, volevo riprendermi subito: l’ho fatto in primis con il record italiano dei 3.000 indoor ma avevo ancora un pizzico di forza per dare il massimo e confermarmi campionessa italiana nel cross”.