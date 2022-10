Covid, Vaia: “Basta bollettino, terrorismo è danno per Italia e giovani”. La situazione in Lombardia e Trentino

lunedì, 24 ottobre 2022

Sondrio – “Basta col bollettino dei morti di Covid”. L’aumento dei decessi “non mi preoccupa affatto. In questo momento non vi sono assolutamente elementi di allarme, con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani”. Così Francesco Vaia, direttore del”Istituto Spallanzani di Roma, in una lunga intervista su ‘Libero’, firmata da Pietro Senaldi.

“La curva dei casi – continua Vaia – indica che l’ondata sostenuta dalla variante Omicron Ba.5, predominante, è ancora in corso, ma non si assiste a un impatto significativo in termini di malattia grave. Nello stesso periodo dell’anno scorso, quando eravamo in piena ondata Delta, tutti gli indicatori di malattia grave (ospedalizzazioni, terapie intensive) erano più elevati. Non ci sono neppure segnali di forte pressione sulle strutture sanitarie, come in altri periodi della pandemia”.

Questa fase, continua Vaia, “interessa una popolazione più anziana di circa dieci anni rispetto al 2021 e più affetta da patologie concomitanti. La malattia grave la vediamo ormai quasi esclusivamente in chi ha rilevanti fattori di rischio, nei fragili e negli anziani. E molto spesso, vorrei sottolineare, si tratta di persone la cui gravità clinica non è determinata tanto dal Covid, ma più dal loro quadro morboso di base”

Per il direttore dello Spallanzani “è tempo di fare una analisi coraggiosa. In Scozia l’hanno fatto, ad esempio, ed è stato stimato che circa la metà delle morti in persone infettate dalla variante Omicron non fosse dovuta a Covid”. Serve conteggiare diversamente i decessi. “Non è semplice, ma dobbiamo provarci. Il bollettino quotidiano con quel tipo di dati, che oggi sono per forza di cose poco precisi nel delineare il quadro clinico reale, va eliminato. A cosa serve, siamo onesti, se non a mantenere quello stato di angoscia che tanti guasti ha procurato? Pensiamo al tasso di suicidi, che è aumentato in maniera davvero preoccupante, soprattutto nei giovani. Lo dico chiaramente: chi ritiene che questa comunicazione vada mantenuta fa tanto male al Paese”.

LOMBARDIA

In Lombardia la Regione indica in 15 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-5), pressochè vuote le terapie intensive. A fronte di 12.264 tamponi effettuati, sono 1.640 i nuovi positivi (13,3%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 12.264, totale complessivo: 42.360.126

– i nuovi casi positivi: 1.640

– in terapia intensiva: 21 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.172 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 42.964 (+15)I nuovi casi per provincia:

Milano: 527 di cui 236 a Milano città;

Bergamo: 114;

Brescia: 245;

Como: 107;

Cremona: 36;

Lecco: 39;

Lodi: 30;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 138;

Sondrio: 16;

Varese: 137.

TRENTINO

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari purtroppo oggi registra un decesso dovuto al Covid-19 avvenuto in una struttura intermedia: si tratta di un uomo ultraottantenne vaccinato e con altre patologie. I nuovi casi sono 119, di cui 1 caso positivo al molecolare (su 43 test effettuati) e 118 all’antigenico (su 692 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 87, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I casi attivi sono 3.615 (-123), mentre i guariti sono 241 in più, per un totale di 222.506 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età:

0 tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

2 tra 6-10 anni

0 tra 11-13 anni

1 tra 14-18 anni

22 tra 19-39 anni

50 tra 40-59 anni

17 tra 60-69 anni

13 tra 70-79 anni

14 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono 1.265.388, di cui 429.113 seconde dosi, 341.902 terze dosi e 43.339 quarte dosi.