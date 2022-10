Covid, i dati in Lombardia e Trentino: da oggi la quinta dose del vaccino

venerdì, 21 ottobre 2022

Sondrio – In Lombardia 28 nuovi decessi con Covid-19 nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-5). A fronte di 36.207 tamponi effettuati, sono 6.803 i nuovi positivi (18,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 36.207, totale complessivo: 42.282.292

– i nuovi casi positivi: 6.803

– in terapia intensiva: 17 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.176 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 42.898 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.998 di cui 748 a Milano città;

Bergamo: 569;

Brescia: 829;

Como: 481;

Cremona: 298;

Lecco: 243;

Lodi: 161;

Mantova: 264;

Monza e Brianza: 586;

Pavia: 374;

Sondrio: 158;

Varese: 700.

QUINTA DOSE

Al via da oggi, venerdì 21 ottobre, le prenotazioni per ricevere la quinta dose del vaccino anti Covid-19. I cittadini interessati sono quelli di età pari o superiore a 60 anni, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 (quarta dose) a mRNA monovalente.

La quinta dose può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo, verificabile attraverso la data del test diagnostico positivo.

È possibile prenotare la somministrazione collegandosi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

“Il via libera alla quinta dose – afferma la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti – come richiesta al Ministero della Salute, permette di proteggere anziani ed ospiti delle Rsa con un vaccino aggiornato, ancora più efficace nel contrastare la malattia. Voglio inoltre ricordare – conclude – che per queste categorie di persone è altrettanto importante la vaccinazione antinfluenzale”.

TRENTINO

Coronavirus: il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non riporta decessi. I nuovi casi sono 477. Di questi, 3 sono stati rilevati al molecolare (su 49 test effettuati) e 474 all’antigenico (su 2368 test effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 85, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

5 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

7 tra 6-10 anni

6 tra 11-13 anni

5 tra 14-18 anni

73 tra 19-39 anni

141 tra 40-59 anni

87 tra 60-69 anni

85 tra 70-79 anni

67 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.264.622 (di cui 429.098 seconde dosi, 341.821 terze dosi e 42.670 quarte dosi).