Covid, circolare italiana su nuove restrizioni: “Se peggiora, mascherine e smartworking”

venerdì, 30 dicembre 2022

Sondrio – L’allarme Covid torna alto in Italia: la pandemia viene definita “imprevedibile” nonostante dati sotto controllo nel Paese, e la recrudescenza del virus in Cina fa alzare l’allerta con possibili nuove restrizioni.

Emanata la circolare ‘Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023’, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal direttore della Programmazione Stefano Lorusso, ed elaborata con il supporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

“L’utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave”, si legge ancora nella circolare.

“Nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico Covid – continua la circolare -, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti”.