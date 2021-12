Coronavirus, i dati di Lombardia e Trentino Alto Adige

venerdì, 24 dicembre 2021

Bolzano – In Lombardia 28 nuovi decessi con Covid-19. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-8), risalgono nelle terapie intensive. A fronte di 208.288 tamponi effettuati, sono 16.044 i nuovi positivi (7,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 208.288, totale complessivo: 23.747.379

– i nuovi casi positivi: 16.044

– in terapia intensiva: 168 (+6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.400 (-8)

– i decessi, totale complessivo: 34.887 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 7.033 di cui 3.158 a Milano città;

Bergamo: 993;

Brescia: 1.070;

Como: 836;

Cremona: 333;

Lecco: 302;

Lodi: 468;

Mantova: 340;

Monza e Brianza: 1.399;

Pavia: 716;

Sondrio: 190;

Varese: 1.565.

I DATI IN TRENTINO

Giornata di tregua dal punto di vista dei decessi ma non così per i contagi che oggi contano altri 403 positivi. Lo evidenzia il bollettino dell’Azienda sanitaria che annota anche una flessione del numero dei ricoverati in ospedale, al momento a quota 118. Intanto la campagna vaccinazioni stamattina ha registrato un totale pari a 977.426 somministrazioni, comprese 388.935 seconde dosi e 158.255 terze dosi.

Nel dettaglio, ieri sono stati tanti analizzati 1.117 tamponi molecolari che hanno individuato 116 nuovi casi positivi e confermato 167 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 9.496, dei quali 287 sono risultati positivi.

Le fasce di età più esposte risultano essere quelle fra i 19 e 39 anni (160 nuovi contagi) e fra 40 e 59 anni (99 nuovi contagi). 53 le classi in quarantena. Sul fronte dei guariti il numero riportato oggi è pari a 178, per un totale di 52.655. 118, come accennato, il numero di pazienti ricoverati in ospedale, comprese 22 persone che si trovano ancora in rianimazione. Ieri i nuovi ricoveri sono stati 12, ma le dimissioni 15.

I DATI IN ALTO ADIGE

Oggi (24.12.2021) sono stati confermati altri 11 casi di Omicron in Alto Adige: in uno dei casi si tratta di un contatto stretto dei 2 casi accertati già nei giorni scorsi in Val Pusteria; gli altri casi riguardano da un lato 2 focolai di 4 risp. 3 persone nell’area di Bolzano, riconducibili a un soggiorno in Inghilterra risp. in altra regione d’Italia, oltre a soggetti singoli provenienti dall’estero risp. dopo soggiorni fuori provincia.

I relativi contatti stretti di queste persone infette sono stati immediatamente identificati e sottoposti a sorveglianza epidemiologica. Allo stato attuale, nessuno dei/delle pazienti infetti con la variante Omicron in Alto Adige risulta ricoverato.

I sequenziamenti per l‘identificazione della variante Omicron sono stati effettuati nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige a Bolzano.

Gli esperti dell‘Azienda sanitaria dell’Alto in linea con l‘Istituto Superiore di Sanità a Roma ed il „Robert Koch Insitut“ a Berlino ipotizzano che la variante Omicron sarà presto la variante predominante in Europa e quindi anche in Alto Adige. È pertanto essenziale osservare le regole di prevenzione di distanziamento, disinfezione delle mani e uso della mascherina. Se non dovesse essere già fatto, il richiamo e cosìdetto „booster“ è fortemente raccomandato.

Tre nuovi decessi con Covid-19 in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.946 tamponi PCR e registrato 147 nuovi casi positivi. Inoltre 226 test antigenici positivi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (23 dicembre ): 1.946

Nuovi casi testati positivi da PCR: 147

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 99.722*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 770.170

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 273.275 (+488)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.674.836

Test antigenici eseguiti ieri: 10.186

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 226

Test nasali eseguiti fino al 23.12.2021: 1.278.966 test totali, 3.990 risultati positivi, di cui 2.120 confermati, 452 PCR negativi, 1.418 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (23.12.) per fascia d’età:

0-9: 46 = 12%

10-19: 65 = 17%

20-29: 59 = 16%

30-39: 43 = 12%

40-49: 59 = 16%

50-59: 35 = 9%

60-69: 30 = 8%

70-79: 22 = 6%

80-89: 10 = 3%

90-99: 4 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 373 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 81

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 55 (agg. al 23.12.2021 ore 19:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 20

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.296 (+3)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 8.302

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 178.316

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 186.618

Guariti totali: 93.326 (+685)

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (23.12.) è stato corretto da 99.354 a 99.349 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.