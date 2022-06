Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino Alto Adige

giovedì, 9 giugno 2022

Sondrio – 22 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire sia i ricoverati nelle terapie intensive (-7), e scendono a quota 20, che nei reparti (-12). A fronte di 26.513 tamponi effettuati, sono 3.273 i nuovi positivi (12,3%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 26.513, totale complessivo: 37.985.857

– i nuovi casi positivi: 3.273

– in terapia intensiva: 20 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 474 (-12)

– i decessi, totale complessivo: 40.636 (+22)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.191 di cui 536 a Milano città;

Bergamo: 246;

Brescia: 354;

Como: 177;

Cremona: 108;

Lecco: 87;

Lodi: 50;

Mantova: 98;

Monza e Brianza: 345;

Pavia: 162;

Sondrio: 45;

Varese: 256.

TRENTINO

Il bollettino odierno dell’azienda provinciale per i servizi sanitari non registra fortunatamente decessi dovuti al Covid 19 in Trentino. Sono 125 i nuovi casi positivi: 4 al molecolare (su 179 test effettuati) e 121 all’antigenico (su 950 test effettuati). I molecolari poi confermano una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Le persone ricoverate in ospedale sono 25. Il bollettino riferito alle ultime 24 ore non riporta pazienti in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 6 dimissioni.

Ecco la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

1 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

3 tra 6-10 anni

1 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

34 tra 19-39 anni

41 tra 40-59 anni

16 tra 60-69 anni

11 tra 70-79 anni

11 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione della didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.223.874, di cui 428.300 seconde dosi e 344 .969 terze dosi. I guariti sono 107 in più, per un totale di 165.947 da inizio pandemia.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 486 tamponi PCR e registrato 9 nuovi casi positivi. Inoltre 213 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (9 giugno) sono stati effettuati in totale 890.381 tamponi su 321.387 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (8 giugno): 486

Nuovi casi testati positivi da PCR: 9

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 219.676

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 890.381

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 321.387 (+118)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.930.124

Test antigenici eseguiti ieri: 1.248

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 213

Dati casi positivi del 08.06. per fascia d’età:

0-9: 10 = 5%

10-19: 15 = 7%

20-29: 49 = 22%

30-39: 27 = 12%

40-49: 32 = 14%

50-59: 37 = 17%

60-69: 24 = 11%

70-79: 15 = 7%

80-89: 10 = 5%

90-99: 3 = 1%

totale: 222 = 100%

Altri dati

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 31

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 0

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Numero di pazienti Covid ricoverati/e in reparti di terapia subintensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.482 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.566

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 327.697

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 329.263

Guariti totali: 216.628 (+254)