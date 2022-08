Commezzadura: guida nepalese al centro rafting Extreme Waves

giovedì, 11 agosto 2022

Commezzadura – Rafting, un Ferragosto speciale al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento). Il rafting sul fiume Noce è una tappa obbligata per chi frequenta la Val di Sole, in questi giorni il torrente Noce è carico d’acqua e le richieste sono in crescita sia di turisti italiani che stranieri, presenti in queste settimane in Val di Sole.

Ad accoglierli al centro rafting di Commezzadura Marcello Di Cola, responsabile della struttura, e le guide che presentano le proposte di una o più giornate: oltre al rafting il centro Extreme Waves propone una serie di attività sportive che vanno dal canyoning al tarzaning, quindi hydrospeed, downhill mountain bike, canoa, kayak, Ropes Course, River Bridge, arrampicata, vie ferrate, trekking, ponting e Nordic Walking.

Tra le guide c’è un giovane originario del Nepal, Thapaliya Rajendra, con una grande esperienza su fiumi himalayani che ripropone al centro Extreme Waves di Commezzadura, trasmettendo grandi emozioni ai turisti.

“In queste settimane – racconta la guida nepalese Thapaliya Rajendra (nel video) – abbiano registrato un grande interesse dei turisti per il rafting: il mio compito è prepararli con una descrizione teorica, quindi raggiungiamo i punti di partenza di uno dei tre itinerari scelti e da lì prende avvio la discesa”. “Il mio compito e quello delle altre guide del centro – conclude – è far divertire i turisti e quanti intendono trascorrere una giornata speciale all’aria aperta e in un contesto montano davvero unico”. E il prossimo weekend sarà davvero speciale in riva al Noce.