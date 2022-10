Cles, i contributi alle associazioni nel 2023

giovedì, 13 ottobre 2022

Cles – In base al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 18/09/1996, e modificato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 26/09/2013, si comunica che il giorno 31 ottobre 2022 scade il termine per la presentazione delle domande di contributo per progetti e attività delle associazioni nell’anno 2023.

La domanda potrà essere consegnata al Comune di Cles con una delle seguenti modalità:

– consegna a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale, sito in Corso Dante, 28, 38023 Cles (TN) (aperto al pubblico nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 ed il martedì dalle 14.30 alle 16.30);

– a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire all’indirizzo Comune di Cles – Corso Dante, n. 28 – 38023 Cles entro la data sopra indicata;

– spedita da casella di posta elettronica certificata ed inviata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di Cles: info@pec.comune.cles.tn.it

I moduli su cui inoltrare richiesta possono essere ritirati presso gli uffici comunali o scaricati direttamente dal sito internet comunale, cliccando il link