Cles, concerto speciale al Sant del Chjatar

domenica, 7 agosto 2022

Cles – A Cles la serata “Musica e cultura al Sant del Chjatar”: domani, lunedì 8 agosto 2022, alle ore 20.30 presso la Chiesa Sant del Chjatar al Faè. Ci sarà la visita guidata alla chiesa a cura di Anastasia Val di Non e la Coralità clesiana allieterà la serata con un concerto.

Si consiglia di arrivare a piedi dal sentiero che parte da Caltron, muniti di torcia o frontalino. In alternativa è disponibile il bus navetta da Piazza Fiera, per l’andata a partire dalle ore 20.00 e per il ritorno a fine serata.