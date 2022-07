Circuito Podistico Val di Sole, prima gara a Cogolo: programma

giovedì, 14 luglio 2022

Pejo – Riecco il Circuito Podistico Val di Sole, gare non competitive di corsa e camminata. Primo appuntamento sabato 16 a Cogolo, in Val di Pejo, dove si disputerà il memorial Marcello Gionta, seguiranno con cadenza settimanale – tra luglio e agosto – una serie di gare non competitive in Val di Sole che cattureranno l’attenzione di residenti e turisti. La conclusione è in calendario il 20 agosto a Vermiglio (Trento). Prima di ogni gara si terrà una mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti.

IL PROGRAMMA

1° 16 luglio – Memorial Marcello Gionta – Cogolo – partenza alle 18

2° 20 luglio – Ai piedi del Castel San Michele – Ossana – partenza alle 18

3° 30 luglio – Camminata tra i masi di Rabbi – Rabbi – partenza alle 18

4° 3 agosto – “4 Passi nel borgo di Caldes” – Caldes – partenza alle 20:30

5° 9 agosto – La Luciolada – Malé – partenza ore 20:30

6° 14 agosto – La 5 Campanili – Commezzadura – partenza ore 9.30

7° 20 agosto – “Tra le Androne de Vermei” – partenza alle 17

Al termina delle gare di Vermiglio festa finale del circuito con pranzo e premiazioni