CCNL Terziario, firmato l’accordo di rinnovo

sabato, 23 marzo 2024

Trento – È stato siglato in mattinata a Roma l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del terziario: Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno rinnovato il contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa 3 milioni di lavoratori, 60 mila dei quali in Trentino.

L’accordo, con validità dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2027, prevede un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022, e in aggiunta una “Una Tantum” a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.

Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute, una risposta al lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time, il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori, l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, l’investimento sulla sanità integrativa.

«Il nuovo contratto – è il commento di Confcommercio Trentino – rappresenta un passo avanti fondamentale per il futuro del nostro Paese. Le imprese hanno fatto uno sforzo significativo per raggiungere questo accordo, dimostrando il loro profondo impegno per la crescita e la competitività dell’Italia. Il nuovo contratto costituisce un punto di equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, e pone le basi per una maggiore produttività e per la crescita dei consumi. In riferimento a quanto previsto da questo accordo sui contratti a termine, in particolare per rispondere alle esigenze di stagionalità nelle località turistiche, in Trentino abbiamo sottoscritto già nel dicembre 2018 un apposito accordo».

«L’auspicio è che questo nuovo contratto sia un punto di partenza per un futuro di crescita e di sviluppo per le imprese, per lavoratori e cittadini. Occorre utilizzare al meglio le nuove opportunità offerte dal contratto per aumentare la produttività, migliorare la competitività e spingere l’incremento di nuovi posti di lavoro. Ci aspettiamo che il nuovo contratto porti a una crescita dei consumi, a beneficio di tutta l’economia italiana ed anche trentina».