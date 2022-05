Annika Sieff e Davide Seppi atleti dell’anno: tutti i premiati alla “Festa dello Sci” di Campiglio

domenica, 22 maggio 2022

Pinzolo – Annika Sieff e Davide Seppi atleti dell’anno, premiati alla “Festa dello Sci” di Campiglio. Sono Annika Sieff, 18enne di Varena (Trento) e Davide Seppi, 20enne di Masi di Cavalese (Trento) gli “Atleti dell’anno” del Comitato Trentino della Federazione Italiana Sport Invernali. I due giovani talenti della combinata nordica (nelle foto © Elvis Piazzi) e dello sci alpino sono stati premiati e festeggiati dal movimento dello sci trentino presso il “PalaCampiglio” nel corso del tradizionale appuntamento di celebrazione degli sciatori che si sono particolarmente distinti nell’inverno sportivo 2021/2022, che è tornato a svolgersi in un clima di normalità dopo due anni difficili.

Ad officiare e gratificare le due promesse dello sci, che possono guardare con ambizione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ci hanno pensato il presidente di Fisi Trentino Tiziano Mellarini, assieme all’assessore provinciale a sport e turismo Roberto Failoni, al sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, che ha ospitato l’evento, al vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, quindi a rappresentare più che decorosamente il mondo sportivo ci hanno pensato il presidente del Coni Trento Paola Mora e il presidente del Collegio dei Revisori della Fisi nazionale Elio Grigoletto.

Grande entusiasmo e allegria dunque per la “Festa dello Sci 2022, nella quale sono stati premiati oltre 200 sciatori delle dodici discipline che si praticano in Trentino, dagli atleti delle nazionali maggiori che hanno partecipato a Olimpiadi, Mondiali e gare di Coppa del Mondo, ai vincitori dei vari circuiti agonistici giovanili Itas Mutua, Dao Conad, Dolomiti Energia, Casse Rurali Trentine, Pastificio Felicetti, Oros, Policura, Trentingrana, Melinda e Cavit.

Annika Sieff delle Fiamme Oro è stata premiata con il trofeo Itas per aver vinto il titolo mondiale junior di combinata nordica femminile, oltre all’argento in staffetta nella stessa rassegna. Ed ancora ha ottenuto due podi in Coppa del Mondo, un bronzo e una vittoria agli Eyof e quattro medaglie tricolori.

Davide Seppi delle Fiamme Gialle invece è riuscito a battere la massiccia concorrenza vincendo la generale del Circuito Gran Premio Italia Junior di sci alpino delle discipline tecniche e a guadagnarsi la nazionale italiana. Ha suggellato la stagione poi con il titolo italiano junior di gigante e 11 podi in gare Fis ed ha ricevuto il premio speciale Pastificio Felicetti.

Sono stati poi consegnati i premi speciali Casse Rurali Trentine a Iacopo Bortolas delle Fiamme Gialle per l’argento ai mondiali junior di combinata nordica, al bronzo agli Eyof e la vittoria della generale dell’Alpen Cup, quindi a Stefano Radovan, argento ai mondiali e bronzo agli Eyof di combinata nordica. Stesso premio anche per i due biathleti Fabiana Carpella (oro ai mondiali giovani) ed Elia Zeni (argento ai mondiali junior), quindi per Beatrice Sola capace di aggiudicarsi l’argento nel team event agli Eyof, nonché il titolo italiano di gigante junior.

La vera regina della stagione è però la skialper Lisa Moreschini, unica civile fra i premiati top alla Festa dello Sci e vincitrice del premio Oros. Nella sua stagione ha portato a casa due titoli e una medaglia d’argento agli Europei under 23 e ben 6 vittorie in gare di Coppa del Mondo di sci alpinismo.

Assegnato poi il premio Dolomiti Energia per gli atleti che sono andati a podio in Coppa del Mondo, ovvero Luca De Aliprandini delle Fiamme Gialle nello sci alpino, Simone Deromedis dell’Esercito nello skicross, Davide Magnini dell’Esercito e Federico Nicolini del Brenta Team nello sci alpinismo. Ed ancora il premio Dao Conad è stato assegnato agli atleti che hanno ottenuto medaglie ai campionati mondiali estivi. Nello sci d’erba Filippo Zamboni del Campiglio Ski Team, Daniele Buio dello Ski Team Alpe Cimbra, Andrea Iori dell’Agonistica Campiglio Rendena, Ambra Gasperi dell’Agonistica Valsabbia, quindi Matteo Tanel del Robinson Ski Team nello skiroll.

A certificare la consistenza del movimento dello sci trentino, che ha avuto un significativo aumento anche in fatto di tesserati, ora quasi 9000, sono i numeri della stagione sportiva che ha esposto nella sua relazione il presidente Tiziano Mellarini. Ben 11 atleti hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino, 34 sciatori hanno poi preso parte a Campionati Mondiali, centrando 6 vittorie e 15 podi. In Coppa del Mondo delle varie specialità i podi ottenuti da atleti trentini sono addirittura 27, con ben 10 affermazioni e 3 podi nella generale di Coppa del Mondo. Da aggiungere poi 27 podi e 9 vittorie in eventi continentali.

Analizzando poi i risultati ottenuti ai campionati italiani delle 12 discipline, le medaglie tricolori sono ben 185 e i titoli italiani 61. Per quanto riguarda il mondo master sono poi giunte 76 medaglie complessive in gare internazionali e nazionali.

Un cenno conclusivo è stato poi fatto ai 94 sci club affiliati alla Fisi del Trentino, che hanno messo in cantiere ben 214 manifestazioni, con ben 1057 gare di categoria organizzate, delle quali 4 eventi di Coppa del Mondo, 3 eventi top internazionali, 5 eventi di Coppa Europa, 6 gare di campionato italiano e 79 competizioni internazionali. Fra le varie società anche lo Sporting Club Madonna di Campiglio diretto da Roberto Papa, che ha fornito un prezioso contributo nell’organizzazione della «Festa dello Sci».

Un movimento particolarmente in salute dunque quello della Fisi del Trentino, che è mosso anche grazie al prezioso apporto della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Marketing con il progetto Trentino Azzurro, ideato nel 2011 che permette la crescita dei talenti dello sci provinciale. Fisi provinciale che a luglio sarà chiamata alle urne per eleggere il nuovo direttivo che la porterà fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I numeri della stagione 2021/2022

Risultati Internazionali

11 Atleti alle Olimpiadi

34 Atleti partecipazione Campionati Mondiali

15 Podi ai Campionati Mondiali

6 Vittorie ai Campionati Mondiali

27 Podi in gare di Coppa del Mondo

10 Vittorie in gare Coppa del Mondo

3 Podi nella generale di Coppa del Mondo

27 Podi in Eventi Continentali

9 Vittorie in Eventi Continentali

Campionati Italiani

10 Medaglie tricolori sci alpino

32 Medaglie tricolori sci fondo

43 Medaglie tricolori snowboard

20 Medaglie tricolori salto e combinata nordica

8 Medaglie tricolori skicross

7 Medaglie tricolori sci alpinismo

12 Medaglie tricolori biathlon

7 Medaglie tricolori skiroll

1 Medaglie tricolori slittino

45 Medaglie tricolori sci d’erba

185 totale Medaglie tricolori

Vittorie Campionati Italiani

6 Titoli italiani alpino

6 Titoli italiani fondo

10 Titoli italiani snowboard

6 Titoli italiani salto e combinata nordica

1 Titoli italiani alpinismo

25 Titoli italiani sci d’erba

4 Titoli italiani biathlon

3 Titoli italiani skicross

61 totale Titoli tricolori

Settore Master

31 Medaglie d’oro categorie Master

19 Medaglie d’argento categorie Master

26 Medaglie di bronzo categorie Master

76 totale Medaglie

Manifestazioni Organizzate

214 Manifestazioni organizzate

1057 Gare di categoria organizzate

4 Eventi di Coppa del Mondo

3 Eventi Top Internazionali

5 Coppa Europa

6 Campionati Italiani

79 Gare Intenazionali

TUTTI I PREMIATI

IORI ANDREA Agonistica Campiglio Val Rendena

SIMONI EMMA Agonistica Campiglio Val Rendena

KONI KEJVIN Agonistica Trentina

GASPERI AMBRA Agonistica Valsabbia Giudicarie

BONOMI VERONICA Agonistica Valsabbia Giudicarie

DOLIANA DENIS Asd Cauriol

MORANDINI ANASTASIA Asd Cauriol

POLI MARGHERITA Brentonico Ski Team

ZAMBONI FILIPPO Campiglio Ski Team

FELICETTI MIRKO Circolo Canottieri Aniene Asd

MAFFEI ALBERTO Cs Aeronautica Militare

DELLAGIACOMA STEFANO Cs Carabinieri

LONGO FABIO Cs Carabinieri

BRESADOLA GIOVANNI Cs Esercito

DEFRANCESCO ILENIA Cs Esercito

DEROMEDIS SIMONE Cs Esercito

FANTELLI LUCREZIA Cs Esercito

FERRARI Filippo Cs Esercito

GABRIELLI GIACOMO Cs Esercito

MAGNINI DAVIDE Cs Esercito

VENTURA PAOLO Cs Esercito

ZANONER Monica Cs Esercito

CESAMOLO ANGELICA Falconeri Ski Team

DATTOLI SVEVA Falconeri Ski Team

GIARETTA MARTA Falconeri Ski Team

LUCCHESE LISA ANASTASIA Falconeri Ski Team

MEGGIOLARO PIETRO Falconeri Ski Team

SARCOLI MATTIA Falconeri Ski Team

SEGANTI NATHAN Falconeri Ski Team

BUFFATTI GREGORIO Fassactive

GABRIELLI KRISTIAN Fassactive

ANTONELLI EMMA Gs Brentonico

TOGNI CHIARA Gs Brentonico

CORRADINI GIAN BATTISTA Gs Castello di Fiemme

BORTOLAS IACOPO Gs Fiamme Gialle

CHIOCCHETTI ALESSANDRO Gs Fiamme Gialle

DE ALIPRANDINI LUCA Gs Fiamme Gialle

FRANCHI FRANCESCA Gs Fiamme Gialle

GIACOMEL TOMMASO Gs Fiamme Gialle

MASTROBATTISTA SIMONE Gs Fiamme Gialle

ELENCO PREMIATI FISI 2022

MOCELLINI SIMONE Gs Fiamme Gialle

MONSORNO NICOLE Gs Fiamme Gialle

RADOVAN STEFANO Gs Fiamme Gialle

GANZ CATERINA Gs Fiamme Gialle

SALVADORI GIANDOMENICO Gs Fiamme Gialle

GROSS STEFANO Gs Fiamme Gialle

SEPPI DAVIDE Gs Fiamme Gialle

SIEFF ANNIKA Gs Fiamme Oro

CARPELLA FABIANA Gs Fiamme Oro

DAPRA’ SIMONE Gs Fiamme Oro

GIANMOENA VERONICA Gs Fiamme Oro

SOLA BEATRICE Gs Fiamme Oro

TICCO’ GIOVANNI Gs Fiamme Oro

VADAGNINI SOFIA Gs Fiamme Oro

VARESCO GIACOMO Gs Fiamme Oro

ZENI ELIA Gs Fiamme Oro

BENAMATI EMMA Gs Marzola

BOCCARDI LORENZO Gs Marzola

LEONI ALICE Gs Marzola

LONZI SARA Gs Marzola

PAOLI ELENA Gs Marzola

REVOLTI FRANCESCA Gs Marzola

SARTORI TOMMASO Gs Marzola

DELL’EVA DANIEL Gs Monte Giner

MORESCHINI LISA Gs Monte Giner

TARABOI DANIEL Gs Monte Giner

FRANZONI MATTEO Polisportiva Molina

TANEL MATTEO Robinson Ski Team

ANTOLINI MATTIA Sc Bolbeno

BECCARI DAVIDE Sc Bolbeno

BECCARI IACOPO Sc Bolbeno

IORI ELENA Sc Bolbeno

LORANZI ALESSIO Sc Bolbeno

LORANZI DIEGO Sc Bolbeno

FACCHINI PATRICK Sc Brenta Team

NICOLINI ELENA Sc Brenta Team

NICOLINI FEDERICO Sc Brenta Team

LEONARDI Gabriele Sc Brenta Team

PASQUAZZO VALERIA Sc Brenta Team

DE VITTORIO BIANCA Sc Città di Rovereto

GIUSTO MATTIA Sc Città di Rovereto

POMINO ELEONORA Sc Città di Rovereto

SALAMINI ACHILLE Sc Città di Rovereto

SOLA MARTINO Sc Città di Rovereto

SPERI TOMMASO Sc Città di Rovereto

VIANELLO CAMILLA Sc Città di Rovereto

VIANELLO MATILDE Sc Città di Rovereto

VIGNOLA MATTEO Sc Città di Rovereto

RIGHI LUDOVICA Sc Edelweiss

NICOLODI SABRINA Sc Fiavè

CALZA’ NICOLÒ Sc Ledrense

RISATTI FEDERICO Sc Ledrense

GALLER ALEX Sc Levico

GAROLLO MATTIA Sc Levico

PICCININI DAVIDE Sc Levico

AGOSTINI BRYAN Sc Panarotta

LIBARDI FEDERICA Sc Panarotta

LIBARDONI NICOLÒ Sc Panarotta

OSS PAPOT MARTIN Sc Panarotta

BONETTI ANGELICA Sc Rabbi

CICOLINI DIEGO Sc Rabbi

DALLAVALLE ENRICO Sc Rabbi

NELLA MASSIMILIANO Sc Vermiglio – Tonale

FOCHER MIRKO Sc Vermiglio Tonale

CARRARA GABRIELE Sci Fondo Val di Sole

MORESCHINI CHANTAL Sci Fondo Val di Sole

MORESCHINI LETIZIA Sci Fondo Val di Sole

RAVELLI MAURO Sci Fondo Val di Sole

LIVIERO NICOLA SCMDC Team Ad

ZULIAN EMIL SCMDC Team Ad

AMISTADI COSTANZA SCMDC Team Ad

ANGELI ALICE SCMDC Team Ad

ANGELI STELLA MARIA SCMDC Team Ad

BALLARDINI ARIANNA SCMDC Team Ad

CAPRETTI REBECCA SCMDC Team Ad

COSTA FILIPPO SCMDC Team Ad

COSTA TOMMASO SCMDC Team Ad

DI LEONARDO MATTEO SCMDC Team Ad

DI MATTEO ALESSANDRO SCMDC Team Ad

DI MATTEO EMANUELE SCMDC Team Ad

FABBRONI GIANLUCA SCMDC Team Ad

GIURDANELLA GIOIA SCMDC Team Ad

GIURDANELLA GIORGIA SCMDC Team Ad

GRASSIS MARCELLO SCMDC Team Ad

JOGNA -PRAT FRANCESCO SCMDC Team Ad

LUCIANI ELENA SCMDC Team Ad

MARCHELLI AURORA SCMDC Team Ad

MARCHELLI GREGORIO SCMDC Team Ad

MENEGHINI GIADA SCMDC Team Ad

PANZERI WALTER SCMDC Team Ad

POLUZZI MARILÙ SCMDC Team Ad

ROMAGNOLI NOA SCMDC Team Ad

BUDA OCTAVIAN Ski Team Alpe Cimbra

BUIO DANIELE Ski Team Alpe Cimbra

CIECH NICOLE Ski Team Alpe Cimbra

GROBLECHNER SOFIA Ski Team Alpe Cimbra

OETTL NOEMI Ski Team Alpe Cimbra

PERGOLESE GIANLUCA INNOCENTE Ski Team Alpe Cimbra

PICCOLO PAOLO Ski Team Alpe Cimbra

VALLE SOFIA Ski Team Alpe Cimbra

VIGOLO DILETTA Ski Team Alpe Cimbra

BERNARD NATHALIE Ski Team Fassa

CARPANO ASIA Ski Team Fassa

CARPANO CATERINA Ski Team Fassa

CINCELLI FABIAN Ski Team Fassa

CINCELLI MARTA Ski Team Fassa

DALMASSO LUCIA Ski Team Fassa

DEBERTOL JANNES Ski Team Fassa

FELICETTI GIORGIA Ski Team Fassa

GOTTARDI ALESSIO Ski Team Fassa

IORI FILIPPO Ski Team Fassa

LIBERATORE THOMAS Ski Team Fassa

MOBIGLIA TOMMASO Ski Team Fassa

FARINA FILIPPO Ski Team Fassa

PAOLI REBECCA Ski Team Fassa

CAVALLAR SIMONE Ski Team Val di Sole

DELLAGIACOMA TOMMASO Sottozero Nordic Ski

ARMARI ANDREA FRANCESCO Sporting Club Campiglio

GRAIFEMBERG GIORGIA Sporting Club Campiglio

LEONARDI AZZURRA INES Sporting Club Campiglio

PACI LAVINIA Sporting Club Campiglio

GARZIERA EDOARDO Sporting Club Campiglio

GATTA FRANCESCA Sporting Club Campiglio

SLAIFER ZILLER JENNI Sporting Club Campiglio

MANENTI BIANCA Sporting Club Campiglio

BERLANDA ALESSIO Team Futura White Fox Asd

MAESTRI DENISE Us Carisolo Asd

LORENZETTI GIOVANNI Us Carisolo Asd

VALERIO MICHELE Us Carisolo Asd

LORENZONI ENRICO Us Cornacci

AMBROSI MARTINA Us Dolomitica

BONINSEGNA MANUEL Us Dolomitica

BUCCI ENRICO Us Dolomitica

COLPI STEFANO Us Dolomitica

DELLAGIACOMA KLAUS Us Dolomitica

DELUGAN GIADA Us Dolomitica

DELUGAN MATTEO Us Dolomitica

DESILVESTRO FILIPPO Us Dolomitica

FACCHINI CLARA Us Dolomitica

FACCHINI MANUEL Us Dolomitica

FERRARI LUCA Us Dolomitica

FORTI CAMILLA Us Dolomitica

GABRIELLI GLORIA Us Dolomitica

GABRIELLI ILENIA Us Dolomitica

GILMOZZI BENEDETTA Us Dolomitica

LESO DAVIDE Us Dolomitica

PICARIELLO MATILDE Us Dolomitica

RASOM DAMIANO Us Dolomitica

VENTURINI BRYAN Us Dolomitica

FONTANA FEDERICO Us Monti Pallidi

GOTTARDI CAMILLA Us Monti Pallidi

OLCESE TOMMASO Us Monti Pallidi

BROCH GABRIELE Us Primiero

COBBE RAFFAELLO Us Primiero

DEBERTOLIS HEIDI Us Primiero

MEZZACASA ANAEL Us Primiero

ROMAGNA FRANCESCO Us Primiero

ROMAGNA KEVIN Us Primiero

SCALET DIEGO Us Primiero

SPERANDIO EDOARDO Val di Fiemme Ski Team

AGOSTINI MARILENA Wonder Ski

DE DAVIDE CHIARA Wonder Ski

DE DAVIDE VITTORIA Wonder Ski

MARTINI FILIPPO Wonder Ski

VENDER Riccardo Sci Club Anaune