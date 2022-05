Adamello Brenta Golf Tour e Golfissima Cup: i risultati sul green di Sarnonico

lunedì, 23 maggio 2022

Sarnonico – Doppio appuntamento al green di Sarnonico (Trento). Si è svolta la prima tappa della sfida golfistica tra 5 Golf Club della zona del Trentino-Lombardia (Dolomiti Golf Club, Campo Carlo Magno, Rendena, Folgaria e Ponte di Legno) denominata Adamello Brenta Golf Tour. Un’avvincente sfida con formula di gioco stableford e partenza Shotgun alle 13:30.

Premiati Adamello Brenta Tour (Prima tappa)

1° OSPITE RESCH THOMAS 35 pt

1° SENIOR MARTINI DOMENICO 37 pt

1° LADY DALLATORRE LORETTA 33 pt

3° NETTO 2a cat. PREIMS MICHELE 37 pt

3° NETTO 1a cat. BORZAGA LEONARDO 38 pt

2° NETTO 2a cat. PASQUAZZO ELENA 38 pt

2° NETTO 1a cat. IOB RENZO 39 pt

1° NETTO 2a cat. SEGNA GABRIELLA 42 pt

1° NETTO 1a cat. MALFATTI ROBERTO 42 pt

1° LORDO GHESER LUCA 31 pt

Invece ieri si è svolta, la seconda edizione della gara “Golfissima Golf Cup” con main Sponsors Sheldon Studio e Castel Hortenberg. I giocatori iscritti erano circa un’ottantina i quali hanno goduto di una giornata semi-coperta dalle nuvole e con una temperatura intorno i 20 gradi.

Circondati dal panorama mozzafiato che offre il campo di gioco a Sarnonico, i giocatori hanno trovato un campo ben rasato con green scorrevoli.

La formula di gara era una Stableford 3 Categorie che ha visto i seguenti vincitori di giornata:

Premiati

Nearest Pin buca 16 FREDIANI ROBERTO 1,65 m

Longest Man buca 10 ALBER MAXIMILIAN

Longest Lady buca 15 GABRIELLI LUCILLA

1° PUTTING GREEN HOLZNER THOMAS 15 colpi

2° NETTO 3a cat. LEPORE MAURIZIO 37 pt

2° NETTO 2a cat. FRANCESCHINI SERGIO 36 pt

2° NETTO 1a cat. SANFTL THOMAS 36 pt

1° NETTO 3a cat. BONANNO ALESSANDRO 38 pt

1° NETTO 2a cat. ZANI BRUNO 40 pt

1° NETTO 1a cat. ALBER MAXIMILIAN 36 pt

1° LORDO SELLE MARCO 36 pt (nella foto)

Inoltre, c’è stata anche una gara di beneficenza “Putting Green” nel pomeriggio a favore della Croce Rossa.

Durante lo svolgimento della gara i giocatori hanno potuto usufruire della buvette offerta dallo sponsor ed al rientro, dalle fatiche delle 18 buche, una ricca e gustosa apericena presso la Club House del Circolo.

Grande partecipazione durante la premiazione dove tutto il Club ha ringraziato lo Sponsor, il nostro socio Maurizio Lepore, per la splendida organizzazione della gara dove non sono mancati ricchi premi per i vincitori di categoria e premi ad estrazione, tra cui palline e magliette.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 25 maggio MERCOL CUP (5° CUP)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Sabato 28 maggio GARA INTERCLUB

TRA GC DOLOMITI E GC PETERSBERG al Golf Petersberg

Domenica 29 maggio – 5° IL MELO GOLF CUP

Stbl 3a cat. – Premi Speciali – Cena offerta.