A Vermiglio l’ultimo atto del Circuito Podistico Val di Sole

sabato, 20 agosto 2022

Vermiglio – Ultimo atto del Circuito Podistico Val di Sole, oggi alle 17 ai laghetti di San Leonardo di Vermiglio (Trento), con la gara: “Tra le Androne de Vermei”. La gara di corsa non competitiva di 5 km. Al termine della gara di Vermiglio festa finale del circuito e premiazioni. Prima della gara si terrà sempre una mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti. Al termine Pasta party e dalle 21 serata danzante con Nadia e la sua fisarmonica.

Sono sei gli appuntamenti dell’edizione 2022 del Circuito Podistico Val di Sole finora disputati, in particolare: Cogolo, Ossana, Rabbi, Caldes, Malè e Commezzadura. Oggi il gran finale a Vermiglio.