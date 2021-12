Volley, Mondiale per Club: Trentino Itas sconfitta dal Sada Cruzeiro

venerdì, 10 dicembre 2021

Sada Cruzeiro – L’ultima giornata della prima fase del Mondiale per Club 2021 riserva la prima sconfitta nella competizione alla Trentino Itas. Questa notte in Brasile la formazione gialloblù si è infatti arresa in tre set ai padroni di casa del Sada Cruzeiro, chiudendo quindi la Pool B al secondo posto finale; un piazzamento che costringerà Kaziyski e compagni ad incontrare in semifinale la Cucine Lube Civitanova, vincitrice del girone A, nel derby italiano di venerdì 10 dicembre alle ore 21 italiane (diretta Sky Sport Arena e Volleyball World Tv).

Il match trentino era iniziato con il piglio giusto, proponendo aggressività al servizio ed attenzione fra muro e difesa, ma questo tipo di partita è durata purtroppo solo fino a metà del primo set, quando poi i brasiliani hanno iniziato a prendere le mani le redini del gioco con battuta e contrattacco, mettendo alle corde gli avversari per tutto il resto della partita. La Trentino Itas ha provato a reagire nel corso del secondo parziale, ricostruendo un punteggio che la vedeva sotto per 5-8 per trasformarlo in un 17-16 in proprio favore, ma quello è stato solo l’ultimo spunto di una serata difficile in ricezione ed al ser vizio. Fra i gialloblù da segnalare i 16 punti di Alessandro Michieletto, unico trentino in doppia cifra ed ultimo a mollare, come dimostra anche il 62% a rete ed un muro vincente (nella foto © Gustavo Rabelo BHFOTO).

IL TABELLINO

Sada Cruzeiro-Trentino Itas 3-0 (25-19, 25-23, 25-18)

SADA CRUZEIRO: Rodriguinho 8, Isac 9, Wallace 13, Lopez 11, Otavio 10, Fernando, Lukinha (L); Oppenkoski. N.e. Lucas Loh, Rech, Cledenilson, Bauer, Resley, Matias. All. Filipe Augusto Ferraz.

TRENTINO ITAS: Lisinac 5, Lavia 9, Michieletto 16, Podrascanin 5, Sbertoli, Kaziyski 5, Zenger (L); Cavuto, Sperotto, De Angelis (L), D’Heer, Pinali. N.e. Albergati. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Gerothodoros (Grecia) e Ramirez Ortiz (Repubblica Dominicana).

DURATA SET: 23’, 26’, 21’; tot. 1h e 10’.

NOTE: 4.500 spettatori. Sada Cruzeiro: 6 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 4 errori azione, 53% in attacco, 74% (37%) in ricezione. Trentino Itas: 7 muri, 0 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 51% in attacco, 46% (26%) in ricezione.