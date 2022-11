Volley, la Trentino Energie espugna il PalaBocchi contro l’Ata e torna a correre

domenica, 27 novembre 2022

Trento – Ritrovato il proprio organico dopo la sfortunata parentesi della settimana scorsa, la Trentino Energie ha ripreso a marciare con il passo sicuro che aveva messo in mostra a Schio, prima di essere colpita dall’epidemia. La voglia di riscattare il ko interno incassato contro il Torri e gli stimoli che regala un derby, in particolare quello con l’Ata Trento, che si ripropone ormai da sei stagioni, hanno trasmesso la giusta carica alle ragazze di Mario Martinez, impostesi per 1-3 (25-20, 12-25, 19-25, 20-25) in quella che fino alla scorso anno era anche la casa dell’Argentario, il PalaBocchi.

Dopo un primo set giocato sotto tono, almeno nella parte finale, connotata da troppi errori, le ospiti hanno cambiato marcia e sono riuscite a ingabbiare il gioco dell’Ata, battendo con efficacia, attaccando le palle alte con maggiore efficienza e difendendo tantissimo, una prerogativa che ha permesso alla Trentino Energie di far propri quasi tutti gli scambi lunghi e di acquisire via via una carica agonistica sempre maggiore. Da circoletto rosso, fra le altre, la prova di Serena Sfreddo, che ha attaccato 8 palloni con il 62% di efficacia, realizzando anche 5 muri.

L’Ata, penalizzata dall’assenze della regista titolare Lorena Zanei, della schiacciatrice Arianna Forti, nonché di Matilde Maines, ha faticato a trovare i giusti equilibri, soprattutto in attacco (26% contro il 37% dell’Argentario con 14 errori contro 8).