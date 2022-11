Volley, Champions League: Menen senza scampo a Trento

giovedì, 10 novembre 2022

Trento – La corsa in 2023 CEV Champions League inizia col piede giusto per la Trentino Itas. Confermando la tradizione favorevole con le squadre provenienti dal Belgio, stasera alla BLM Group Arena i gialloblù hanno infatti avuto ragione senza particolari problemi del Decospan VT Menen nel match che segnava l’inizio del percorso europeo stagionale dei Vice Campioni d’Europa.

Dopo il 3-0 conquistato a Monza quattro giorni prima, la squadra di Lorenzetti ne ha collezionato subito un altro, approfittando dell’occasione anche per ruotare gli effettivi e concedere una serata di riposo ad alcuni elementi che sin qui ne avevano avuto poco. Il gap tecnico e fisico con l’avversario è apparso subito evidente, consentendo a Trento di chiudere agevolmente ogni set e di testare, come era successo anche a Cagliari nove giorni prima, l’affidabilità della propria panchina. In calce al successo, che proietta subito la Trentino Itas in testa alla classifica della Pool D assieme al Kedzierzyn-Kozle, ci sono quindi le firme di Nelli (mvp del match con 19 punti, 4 muri, 3 ace ed il 60% in attacco) e Džavoronok (15 col 58%) ma anche quella di Lavia, best scorer della partita con 21 palloni vincenti, 4 servizi a punto e un clamoroso 81% a rete. Buona la prova in seconda linea pure di Pace (utilizzato come primo libero) e soddisfazione finale anche per Berger, entrato negli scambi che hanno concluso la partita; il giovane centrale altoatesino ha bagnato il suo esordio assoluto con la maglia di Trentino Volley con un primo tempo vincente e l’ovazione dei 1.600 spettatori presenti.

La cronaca del match. Per la prima partita internazionale della stagione, Angelo Lorenzetti applica un turnover ragionato, inserendo nello starting six Sbertoli al palleggio, Nelli opposto, Džavoronok e Lavia in posto 4, Pace libero e Lisinac e D’Heer al centro. Il Decospan VT Menen risponde con Van Hoyweghen in regia, Lindt opposto, Capet e Hanninen schiacciatori, Sinnesael e Van de Velde centrali, Bille libero. L’avvio è nel segno dell’opposto toscano, che realizza tutti i punti attivi dei padroni di casa (due attacchi e due muri) per l’iniziale 5-2. Gli ospiti faticano tantissimo a calarsi nella partita in attacco e Trento ne approfitta per guadagnare ulteriore margine (8-2), ma dopo il time out di coach Depestele provano a rialzare la testa (9-6). I gialloblù danno di nuovo fondo al gas con il muro (vincenti quelli di Sbertoli e D’Heer) e volano ancora sul +6 (13-7); un margine che rimarrà instabile solo fino al 15-11 (attacco di Kindt), perché in seguito Lavia entra a pieno titolo nel match (due attacchi e un ace), spalleggiando il già ottimo Džavoronok visto nei primi scambi (18-11, 22-13). La chiusura del primo parziale arriva sul 25-16, con Nelli in evidenza nuovamente in battuta.

Più combattuto il secondo parziale, aperto da un altro acuto del martello toscano (4-0), ma caratterizzato anche dalla risposta efficace ed immediata dei belgi che nel giro di pochi minuti tornano in scia agli avversari (7-6). L’Itas Trentino prova a scrollarsi di dosso il Menen (11-8) con Lavia a rete, ma anche in questo caso il Menen reagisce trovando la parità grazie ad un errore a rete del connazionale D’Heer (11-11). Ci pensa allora Džavoronok (ace e attacco in pipe) a rimettere le cose a posto (15-12), perché poi sull’onda dell’entusiasmo la Trentino Itas si distende, alza la barriera a muro con Lisinac e Nelli (20-15 e 23-16) e si porta sul 2-0 in corrispondenza del 25-17 (muro di D’Heer).

La Trentino Itas ha voglia di chiudere in fretta e nel terzo set parte a spron battuto; la rotazione al servizio di Lavia dura sino al 9-1, con Nelli scatenato a rete. Depestele spende in fretta i time out a sua disposizione, ma i padroni di casa non abbassano la guardia (12-6 e 15-7) e si portano a casa velocemente il secondo successo consecutivo stagionale per 3-0 e i conseguenti tre punti per la classifica in poco più di un un’ora di gioco (25-12). Nel finale spazio anche per il debutto di Berger, subito a segno con un primo tempo servitogli da Sbertoli.

“Stasera lo spirito della squadra è stato molto buono e questo è importante quando ti approcci alla partita coi favori del pronostico – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – . Fin dall’inizio i ragazzi sono scesi in campo con il giusto atteggiamento e tutto ciò è servito molto, perché in fase di cambiopalla non siamo stati subito molto fluidi, ma durante la partita c’è stato un cambiamento e la ricezione è migliorata tanto; l’attacco forse meno. Il livello della battuta è stato buono e continuo con pochissimi errori”.

Il prossimo impegno in 2023 CEV Champions League cadrà già fra sei giorni, mercoledì 16 novembre, in Repubblica Ceca sul campo del Karlovarsko (sconfitto 3-0 in Polonia nel prima di turno); prima di allora i gialloblù saranno però di scena ancora alla BLM Group Arena domenica 13 novembre per il match della settima giornata di SuperLega Credem Banca 2022/23 da giocare alle ore 18 contro la Gioiella Prisma Taranto.

Di seguito il tabellino della gara del primo turno della Pool D di 2023 CEV Champions League, giocata questa sera alla BLM Group Arena di Trento.

Trentino Itas-Decospan VT Menen 3-0

(25-16, 25-17, 25-12)

TRENTINO ITAS: D’Heer 3, Sbertoli 1, Lavia 21, Lisinac 5, Nelli 19, Džavoronok 15, Pace (L); Berger 1. N.e. Kaziyski, Michieletto, Depalma, Laurenzano e Podrascanin. N.e. All. Angelo Lorenzetti.

DECOSPAN VT MENEN: Capet 7, Van de Velde 5, Van Hoyweghen, Hainnen 5, Sinnesael 4, Kindt 6, Bille (L); Vanneste 4, Stuer (L), Dedeyne, Dermaux 2, Ocket. All. Frank Depestele.

ARBITRI: Pop di Cluj (Romania) e Simonovska di Podgorica (Montenegro).

DURATA SET: 22’, 23’, 20’; tot 1h e 5’.

NOTE: 1.630 spettatori, incasso di 10.413 euro. Trentino Itas: 9 muri, 8 ace, 9 errori in battuta, 3 errori azione, 62% in attacco, 57% (21%) in ricezione. Decospan VT Menen: 4 muri, 2 ace, 5 errori in battuta, 4 errori azione, 32% in attacco, 34% (11%) in ricezione. Mvp Nelli.