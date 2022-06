Vela, Torbole: in 250 al trofeo Optimist d’Argento

mercoledì, 22 giugno 2022

Nago-Torbole – Tredici nazioni, oltre 250 bambini tra Juniores (divisione A) e Cadetti (Divisione B), tanta voglia di vento, di vela e di regate: questi sono gli elementi che caratterizzeranno da domani – giovedì 23 – al 25 giugno il Trofeo Optimist d’Argento, manifestazione organizzata dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, la classe Optimist Italia e il Consorzio Garda Trentino Vela, che gestisce la preparazione delle boe elettriche per tutti i circoli dell’Alto Garda. Presenti anche regatanti dagli Stati Uniti, che ormai abitualmente scelgono il Garda Trentino per trasferte su selezione, abbinando allenamenti, regate e turismo. Sono due gli eventi principali riservati alla classe Optimist organizzati dal Circolo Vela Torbole: il primo coincide con la fine della scuola ed è l’imminente Trofeo Optimist d’Argento, giunto alla sua 47^ edizione, l’altro coincide invece con il fine stagione ed è l’Halloween Cup, evento che richiama quasi 500 regatanti da tutta Europa e rappresenta solitamente l’ultima regata stagionale sul Garda Trentino. Sempre alta dunque l’attenzione del Circolo Vela Torbole verso l’attività giovanile e in particolar modo per quella di base come l’Optimist, barche scuola che hanno formato tantissimi campioni (nella foto © Elena Giolai).

Oltre ai primi cinque di categoria saranno premiate le migliori Società con l’assegnazione del Trofeo d’Argento conquistato dal Circolo con i migliori quattro juniores classificati e del Trofeo d’Argento Cadetti, attribuito alla Società con i migliori due cadetti classificati (con minor punteggio netto). Un premio pensato per i circoli, che contribuisce a dare un valore aggiuntivo alle regate, permettendo di creare uno spirito di squadra per ogni società velica, anche in una disciplina singola come la vela.

Tutto è pronto per una tre giorni in cui divertimento, preparazione e tecnica saranno ben mixate per un appuntamento da ricordare! La categoria più numerosa (200), quella Juniores, sarà divisa in tre batterie; prime regate domani dalle 12:30.