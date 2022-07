Vela: sul Garda torna l’appuntamento con la “Transbenaco Cruise Race”

venerdì, 22 luglio 2022

Salò – Scatta la 36esima “Transbenaco Cruise Race”. Domani, sabato 23 luglio, riparte la “Transbenaco Cruise Race”, organizzata dal Circolo Nautico Portese, in collaborazione con la Canottieri Garda Salò.

Delle circa quaranta imbarcazioni iscritte, la flotta più numerosa sarà quella del Dolphin 81, con undici barche, e tra i monotipi del Garda saranno presenti anche gli Asso99, i Protagonist e Ufo22, oltre alle altre imbarcazioni da crociera e ORC.

Tra i favoriti la barca vincitrice dello scorso anno, Black Arrow, dell’armatore Michele Caldonazzo e timonata da Oscar Tonoli.

Tra le innovazioni presentate quest’anno anche il percorso, che prevede la partenza di sabato mattina dall’Isola del Garda alle 10, per poi arrivare nel tardo pomeriggio presso la Fraglia Vela Malcesine e la mattina seguente tagliare il traguardo nel Golfo di Salò.

Alle premiazioni, in programma alle 18 di domenica 24 luglio in piazza Serenissma a Salò (Brescia), quest’anno verrà assegnato un nuovo trofeo full-carbon, nato dalla maestria e dal genio creativo di Fausto Mondini (AVANTGARDE), che già anni fa aveva prodotto i Trofei Transbenaco e Transbenaco Hi-Tech.

Il Comitato di Regata è presieduto da Mino Miniati, coadiuvato dagli ufficiali Ezio Pozzengo e Paolo Zanellato.

A patrocinare la manifestazione il Comune di Salò che, insieme al Comune di Malcesine, alla Regione Lombardia, al CONI, al Consiglio Regionale, alla Provincia di Brescia, al consorzio Lago di Garda e alla Comunità del Garda.