Vela: O&Y di Nassini-Robazzi vince la “4^ Transbenaco perdue”

sabato, 20 agosto 2022

Gargnano – O&Y vince la “4^ Transbenaco perdue” e si aggiudica il Trofeo Gianlorenzo. Nonostante una partenza incerta, Nassini fa correre veloce il suo Melges 32 e lo conduce dritto al traguardo di Bogliaco.

Sembrava impossibile questa mattina anche solo pensare di doppiare l’isola del Trimelone, visto il pochissimo vento della partenza, ma Luca Nassini e Cesare Robazzi a bordo del loro Melges 32 “O&Y” (nella prima foto sotto), sono comunque riusciti a conquistarsi la testa della flotta e a giungere per primi sul traguardo di Bogliaco di Gargnano (Brescia), aggiudicandosi così la 4^ edizione della “Transbenaco per due” e l’ambito “Trofeo Gianlorenzo”.

A rincorrere il duo Nassini-Robazzi, i “sempreverdi” fratelli Marco e Paolo Cavallini, a bordo del loro Asso 99 modificato “Idefix“, con il quale, anche quest’anno, hanno dato filo da torcere agli altri contendenti il podio. In terza posizione infine, il Dolphin “Baraimbo” portato dalla coppia Schirato-Azzi.

“Una bella edizione della “Transbenaco perdue” – commenta il Presidente del CNP Francesco Tirelli – ed una conferma della bontà del format (inaugurato 4 anni fa) oltre che della scelta del periodo, il mese di Agosto: ci vuole infatti molto poco a trasformare una simpatica uscita in doppio in una bella regata e in un interessante allenamento per le prossime “classiche” di settembre!”.

Questa mattina le barche erano ben 17, con la partecipazione di titolati atleti gardesani oltre che di importanti esponenti della nautica Italiana: Carlo Fracassoli, atleta di spicco nelle classi monotipo e due famosi yacht designer di fama internazionale come Umberto Felci e Lorenzo Argento.

“Ci auguriamo che questa regata si affermi negli anni come appuntamento fisso del mese di agosto e veda una crescente partecipazione, magari estendendo il concetto di “per due” anche ad equipaggi “genitori-figli” o equipaggi misti uomo-donna, cosa che di questi tempi ricorre frequentemente anche in tante classi olimpiche e di interesse federale”, è il commento degli organizzatori.

Domani, domenica 21 agosto alle ore 11 presso le Cantine Scolari (Raffa di Puegnago) con le premiazioni della regata ed un aperitivo per festeggiare la conclusione della positiva stagione velica del CNP.

PREMI e TROFEI

• TROFEO GIANLORENZO DE MICHELI: “O&Y” di NASSINI-ROBAZZI – prima imbarcazione in tempo reale

• TROFEO MONOTIPI: Dolphin 81 – “BARAIMBO” di SCHIRATO-AZZI – prima imbarcazione in tempo reale appartenete alla flotta monotipo più numerosa

LE CLASSIFICHE

CIRCOLO NAUTICO PORTESE 4° TRANS BENACO PER DUE 20 AGOSTO 2022

1 Crociera > 8 ITA 179 O&Y NASSINI LUCA 09:35:00 14:31:00 04:56:00

2 Crociera > 8 ITA 122 IDEFIX CAVALLINI MARCO 09:35:00 14:41:00 05:06:00

3 Dolphin 81 >8 ITA 78 BARAIMBO SCHIRATO MARCO 09:35:00 14:46:00 05:11:00

4 Asso 99 O.D. > 8 ITA 119 PiGreco CREMONESI ANDREA 09:35:00 15:02:00 05:27:00

5 Dolphin 81 >8 ITA 120 ESCOPAZZO FRACASSOLI CARLO 09:35:00 15:04:00 05:29:00

6 Crociera > 8 ITA 12 INES LAURENTI ARGENTO LORENZO 09:35:00 15:07:00 05:32:00

7 Dolphin 81 >8 ITA 70 20NODI CAVOUR GARRINI FABIO 09:35:00 15:07:00 05:32:00

8 Dolphin 81 >8 ITA 24 JACK RABBIT CATTARUZZI PAOLO 09:35:00 15:09:00 05:34:00

9 Protagonist 7.50 <8 ITA 50 WHISPER RAFFAGLI GIORGIO 09:35:00 15:28:00 05:53:00

10 Crociera > 8 ITA 2002 ALFIO FELCI UMBERTO 09:35:00 15:30:00 05:55:00

11 Protagonist 7.50 <8 ITA 34 YERBA DEL DIABLO BARZAGHI ANDREA 09:35:00 15:57:00 06:22:00

12 Dolphin 81 >8 ITA 54 KARMAT CORSATO ANDREA 09:35:00 16:00:00 06:25:00

13 Crociera > 8 ITA 11579 CAPRICCIO MIGLIORINI GIOVANNI 09:35:00 16:10:00 06:35:00

14 Crociera > 8 ITA 16692 MAUI ONE CHISTE’ SERGIO 09:35:00 DNF DNF

15 Fun < 8 ITA 47 NoWINDNoFUN CASTELLANO SERGIO 09:35:00 DNF DNF

16 Crociera < 8 ITA 7 PAMELA EPIS MARIO 09:35:00 DNF DNF

17 H22 < 8 ITA 101 ALBA FINELLI LUCA 09:35:00 DNF DNF

CIRCOLO NAUTICO PORTESE 4° TRANS BENACO PER DUE 20 AGOSTO 2022

ORDINE D’ARRIVO PER CATEGORIE

1 > 8 ITA 179 O&Y NASSINI LUCA 09:35:00 14:31:00 04:56:00

2 > 8 ITA 122 IDEFIX CAVALLINI MARCO 09:35:00 14:41:00 05:06:00

3 > 8 ITA 78 BARAIMBO SCHIRATO MARCO 09:35:00 14:46:00 05:11:00

4 > 8 ITA 119 PiGreco CREMONESI ANDREA 09:35:00 15:02:00 05:27:00

5 > 8 ITA 120 ESCOPAZZO FRACASSOLI CARLO 09:35:00 15:04:00 05:29:00

6 > 8 ITA 12 INES LAURENTI ARGENTO LORENZO 09:35:00 15:07:00 05:32:00

7 > 8 ITA 70 20NODI CAVOUR GARRINI FABIO 09:35:00 15:07:00 05:32:00

8 > 8 ITA 24 JACK RABBIT CATTARUZZI PAOLO 09:35:00 15:09:00 05:34:00

9 > 8 ITA 2002 ALFIO FELCI UMBERTO 09:35:00 15:30:00 05:55:00

10 > 8 ITA 54 KARMAT CORSATO ANDREA 09:35:00 16:00:00 06:25:00

11 > 8 ITA 11579 CAPRICCIO MIGLIORINI GIOVANNI 09:35:00 16:10:00 06:35:00

12 > 8 ITA 16692 MAUI ONE CHISTE’ SERGIO 09:35:00 DNF DNF

1 < 8 ITA 50 WHISPER RAFFAGLI GIORGIO 09:35:00 15:28:00 05:53:00

2 < 8 ITA 34 YERBA DEL DIABLO BARZAGHI ANDREA 09:35:00 15:57:00 06:22:00

3 < 8 ITA 47 NoWINDNoFUN CASTELLANO SERGIO 09:35:00 DNF DNF

4 < 8 ITA 7 PAMELA EPIS MARIO 09:35:00 DNF DNF

5 < 8 ITA 101 ALBA FINELLI LUCA 09:35:00 DNF DNF

LA STORIA DELLA REGATA

La “Transbenaco Perdue” nasce come costola della classica Trans Benaco Cruise Race” per consentire a tutti, nella formula dell’equipaggio ridotto a soli due membri, di godere della bellezza del Garda nel mese di agosto.

Dal 2020, la regata è abbinata al “Trofeo perenne Gianlorenzo”, istituito alla memoria del socio Gianlorenzo De Micheli, prematuramente scomparso e che tanto sì è adoperato per il Circolo Nautico Portese oltre che per la diffusione e la promozione della vela a livello locale.

GLI ORGANIZZATORI

CIRCOLO NAUTICO PORTESE – Da un’idea, dalla tenacia e dalla volontà di un gruppo di amici, appassionati del lago e delle sue bellezze, nel 1984 nasce il circolo Nautico Portese. Con lo stesso impegno e con l’obiettivo di aderire al frizzante movimento velico gardesano di quegli anni, è nato il marina privato gestito fino ai primi anni 2000, sono state organizzate le prime importanti manifestazioni veliche, tra cui spicca la “Transbenaco Cruise Race” ed è giunta, nel 1986, l’affiliazione alla Federazione Italiana Vela, come associazione sportiva dilettantistica per la promozione e la pratica della vela in XIV Zona.

CNP non è solo sinonimo di sport, ma anche di volontariato e di impegno nel sociale, grazie alla collaborazione ed al supporto alle meravigliose iniziative promosse da A.I.D.O. , A.N.T.O. A.I.L. e HYAK.

SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALÒ – Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e internazionali,

con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club.

CIRCOLO VELA GARGNANO – Il Circolo Vela Gargnano viene fondato nell’inverno del 1950. Tra i suoi presidenti ha avuto figure di spicco dello sport italiano come il conte Vittorio Bettoni Cazzago, per anni dirigente della Federazione velica nazionale, organizzatore delle Olimpiadi di Napoli del 1960; Andrea Castellani, velista ma anche animatore del basket lombardo negli anni ‘70, Giacomo Garioni, storico e pubblicista tra i più apprezzati del mondo nautico, Gianni Colosio, costruttore e promotore di varie classi veliche, Andrea Damiani, presidente della Commissione Altomare della Federazione Vela, Lorenzo Rizzardi, presidente del Consorzio di “+39 Challenge” in Coppa America.

di Ch. P.