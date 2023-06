Vela, J/70 Corinthian World Cup: White Hawk è il nuovo leader

venerdì, 2 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – J/70 Corinthian World Cup: dopo la secondo giornata cambiano gli equilibri: White Hawk è il nuovo leader del ranking. Seconda giornata di regate a Riva del Garda (Trento) per la Corinthian World Cup, novità assoluta nel panorama internazionale della monotipia, che ha richiamato sulla linea di partenza settantacinque equipaggi non professionisti in rappresentanza di venti nazioni (foto © Zerogradinord)

Con un’Ora ballerina, in graduale calo durante il pomeriggio, la flotta ha potuto comunque completare tre prove come da programma. Regate, come si era potuto notare già da ieri, competitive e molto equilibrate, al punto che nelle tre prove si sono affermati tre diversi vincitori: all’entry olandese Mr Henri è andato il successo nella prima prova, al brasiliano Three Musketeers nella seconda e all’americano Furio nella terza.

La barca più consistente della giornata, invece, è Happyyachting.com dello Svedese Pär Svärdson che, con piazzamenti di 7-5-4, si aggiudica la Garmin Cup, in palio al miglior equipaggio di oggi. Grazie alla collaborazione tra J/70 Italian Class e Garmin Marine Italy, durante la cerimonia di premiazione l’equipaggio di Happyyachitng.com riceverà in premio uno smartwatch per la nautica Garmin Quatix 7.

Le equilibrate regate di oggi hanno portato numerosi cambiamenti nella classifica, dove il nuovo leader risponde al nome di White Hawk di Gianfranco Noè (20-2-3 oggi). Difende il secondo posto conquistato ieri l’entry Estone Lenny dei fratelli Toniste, undici lunghezze dietro a White Hawk. Il terzo posto del podio provvisorio va a Celstial, equipaggio australiano, mentre gli spagnoli di Let it Be e i brasiliani di Three Musketeers completano la top-five.

Con due giornate di regate ancora da disputare e una flotta così competitiva ed equilibrata, i giochi per conquistare la prima Corinthian World Cup sono più aperti che mai. La partenza di domani, sabato 3 giugno, è in programma per le ore 12.30.