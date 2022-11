Vela, il circolo Arco festeggia il doppio argento del fratelli Bellomi

sabato, 5 novembre 2022

Arco (Trento) – Il Circolo Vela Arco festeggia la chiusura della stagione con il doppio argento dei fratelli Bellomi alla 29er Eurocup di Riva. Anche durante l’Halloween Cup il circolo è stato invaso da centinaia di Optimist, che hanno scelto gli ampi spazi di Arco, come base logistica

Sebbene la stagione agonistico-organizzativa al Circolo Vela Arco si sia conclusa a settembre con il Campionato Europeo Classe A, le attività nella sede in prossimità della foce del Sarca sono proseguite con grande impegno fino a questi giorni.

Dal punto di vista sportivo nella classe 29er (nella foto © Elena Giolai) Mosè Bellomi con a prua Pietro Berti e la sorella Malika Bellomi con a prua Beatrice Conti hanno conquistato il secondo gradino del podio in occasione dell’ultima regata della stagione, la 29er Eurocup di Riva. Tra i maschi Mosè ha concluso al quinto posto assoluto e secondo under 17 alle spalle dei francesi Goron-Clochard, mentre la sorella ha realizzato un secondo femminile dietro alle svedesi Tea Zeeberg-Cornelia Widestam.

Mosè Bellomi ha così raccontato la sua ultima regata della stagione: “L’ultima Eurocup 29er si è sviluppata in 13 prove; nei primi due giorni abbiamo avuto condizioni inusuali e questo ci ha messo alla prova, cambiando la nostra visione classica del campo di regata qui al lago; nelle regate di qualifica abbiamo così accumulato diversi punti, che ci siamo portati alla finale e che hanno pesato per poter recuperare in modo importante; purtroppo siamo anche stati penalizzati da un ufd (partenza anticipata), che nel conteggio degli scarti ci ha privati del podio assoluto, finendo comunque quinti e primi under 17 in una edizione dal numero record di 150 equipaggi al via. Complimenti a mia sorella Malika che ha disputato buone prove chiudendo seconda tra le donne.”

Nei giorni scorsi ancora grande fermento al Circolo fin dalla mattina presto dato che tantissimi Optimist partecipanti all’Halloween Cup organizzata dal vicino Circolo Vela Torbole hanno fatto base al Circolo Vela Arco, garantendo così un servizio a tutti i timonieri iscritti che quest’anno hanno toccato il record di 614 timonieri al via. E ora si pensa al calendario 2023!