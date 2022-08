Vela, è francese il Mondiale Giovanile Nacra 15 sul Garda: i risultati

lunedì, 15 agosto 2022

Campione del Garda – E’ tutto “francese” il podio del Mondiale Nacra 15 che si è corso a Campione del Garda con base ad Univela, organizzazione Classe Internazionale Nacra, Univela Sailing del presidente Arianna Mazzon, egida di Federazione Italiana Vela e Xiv Zona di Federvela, patrocinio di Regione Lombardia. Dopo 16 “manches” la medaglia d’oro è andata a Clement Martineau e Lou Mouriac, equipaggio misto di La Rochelle-Quiberon, due capitali della vela d’Oltralpe. Secondi, sono finiti Thomas Proust ed Eloise Clabon, altri francesi, come i terzi Titouan Petard ed Elisa Lecount. Appena giù dal podio ci sono due equipaggi svizzeri. Quarti sono Marie Mazuay e Clement Guinard, quinti Granjean Axel con Noemi della “a” della famiglia Fehlmann (Merit al Giro del Mondo). Foto @Tristano Vacondio.

Il podio azzurro

I primi italiani sono i fratelli Vargiu del Ws Club di Cagliari che chiudono al 12° posto, seguono Bona-Poggi della Lega Navale Riva del Garda al 15° posto. Il podio “azzurro” è completato da Ottavia Ghiani e Luigi Zanca, altri della pattuglia di Cagliari. Giornata finale lunghissima su un lago colorato d’azzurro…e di vento. In gara, sul ramo del Garda che sorge a mezzodì, c’erano tutti i 60 Under 18-19 che hanno dato vita al Campionato Mondiale del catamarano Nacra 15, quella carena che vuole essere propedeutica per il Foil Olimpico. La regata che si è corsa alla base di Univela di Campione del Garda, lungo la riva lombarda. Tra i coach presenti c’era anche Dean Barker, già skipper di Team New Zealand alla America’s Cup. I Club italiani presenti erano il Windsurfing Club Cagliari, Centro Velico 3v di Roma, Lega Navale Italiana Sezione Riva del Garda, Svagamente di Pescara. Grande lavoro sul piano delle immagini per i Video Maker Andrea Fanelli e Tristano Vacondio, coordinati dal press officer italo-svizzero Remon Rezzonico, che hanno saputo mostrare il vero volto del lago di Garda, ricco di acqua, vento e vele.