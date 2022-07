Vela: Alice Virginia Prando oro ai Mondiali Open Skiff

domenica, 24 luglio 2022

Arco (Ch- Pa.) – Ancora medaglie mondiali per il Circolo Vela Arco: Alice Virginia Prando oro femminile ai Mondiali Open Skiff in Francia. Bronzo di Luca Franceschini nella stessa categoria Under 15; quinto Under 17 Riccardo Michelotti.

Il Circolo Vela Arco ancora una volta sul podio nel più importante appuntamento stagionale per la classe giovanile FIV Open Skiff: al mondiale disputato sul lago di Carcans, il più grande della Francia.

Per quanto riguarda Alice Virginia Prando, ottava assoluta, è partita subito decisa con una vittoria overall, ma ha fatto seguito una fase in salita alternata a brillanti parziali, come un altro primo in regata 5 e due terzi nelle ultime due prove. La portacolori del Circolo Vela Arco è riuscita a rimanere davanti alle due polacche Ponto e Frackowiak, che hanno occupato le altre due posizioni del podio femminile. Il terzo assoluto maschile di Luca Franceschini è stato guadagnato con un finale di gran carattere: quattro primi di fila gli hanno permesso di raggiungere un meritato podio. Nella stessa categoria under 15 Gianmaria Biason ha concluso il suo campionato sesto nella flotta silver, su 153 concorrenti totali.

Nella categoria under 15 il quinto assoluto di Riccardo Michelotti non ha forse soddisfatto del tutto le aspettative, ma le condizioni di vento molto instabili hanno causato una mancata regolarità nei piazzamenti parziali, che insieme ad una squalifica in partenza hanno fatto accumulare punti non colmabili per raggiungere il podio, che comunque ha visto la doppietta tricolore con Siracusa e Giomarelli, primo e secondo. Nella stessa categoria gli altri due atleti arcensi Sofia Calbiani e Leonardo Tosi hanno concluso nella top 30 passando nella metá superiore della classifica. Le allenatrici Ausra Stelmaszyk e Sofia Leoni hanno guidato la trasferta iridata.

Intanto la fine della stagione agonistica è vicina: rimangono solo l’italiano giovanile e l’ultima regata nazionale Open Skiff, eventi in cui gli atleti del Circolo Vela Arco possono dire sicuramente la loro.