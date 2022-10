Valtellina Wine Trail, è record di iscritti alla nona edizione

venerdì, 14 ottobre 2022

Sondrio – Valtellina Wine Trail ha già battuto il primo record: la IX edizione ha superato le precedenti per numero di iscritti. Saranno 3000 i runner che nel secondo weekend di novembre raggiungeranno Sondrio per misurarsi sulle tre distanze, 42, 21 e 12 chilometri, aspirando alla vittoria finale, a migliorare sé stessi o semplicemente per partecipare a quella che si annuncia come una grande festa dello sport. Quando manca un mese alla competizione, che scatterà sabato 12 novembre, si stanno definendo gli ultimi dettagli di un programma nel quale confluiscono sport, territorio ed enogastronomia.

Una competizione avviata verso il suo decennale, che si celebrerà l’anno prossimo, già diventata una classica del circuito, temuta e ambita, unica nel suo genere ad avere un percorso che si snoda all’interno delle cantine vinicole e attraversa i filari di viti, fedele al suo nome e alla tradizione di un territorio di cui i corposi vini ben interpretano la fierezza e la laboriosità. Lo spettacolo dei terrazzamenti, l’incastro dei muretti a secco che li delimitano, salite e discese per apprezzare un territorio conservandone il ricordo e poi tornare a scoprirlo, oltre la corsa. Valtellina Wine Trail è molto più di una gara di trail. È incontro, è inclusione, è convivialità, è promozione del territorio: quest’anno sarà al via un team di atleti con disabilità ed esordirà un percorso non competitivo di 3,5 km per joëlette, la speciale carrozzella da fuori strada, con l’associazione Dappertutto. Garantiranno il loro aiuto, prima, durante e dopo le competizioni, gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Sondrio.

“Siamo pronti e non vediamo l’ora di accogliere gli atleti – commenta il presidente di Valtellina Wine Trail Simone Bertini -: anno dopo anno le richieste da ogni parte del mondo aumentano e non possiamo che esserne orgogliosi. La gara piace, il percorso è a suo modo unico e i partecipanti tornano volentieri in Valtellina: il gradimento che riscontriamo e l’entusiasmo degli atleti rappresentano per noi un grande stimolo a fare sempre meglio. Lo sforzo organizzativo è notevole ma possiamo contare sulla collaborazione di 400 volontari, senza i quali sarebbe impensabile allestire strutture, segnare i percorsi e garantire i servizi per gli atleti”, alla guida della neonata società che organizza la manifestazione, Bertini lavora con il gruppo storico che ha creato dal nulla la gara e che, anno dopo anno, ne ha accompagnato l’affermazione, di cui fanno parte l’ideatore, Marco De Gasperi, Michele Rigamonti ed Emanuele Manzi.

La IX edizione di Valtellina Wine Trail attraverserà undici comuni mantenendo quale centro Sondrio dove, in piazza Garibaldi, saranno allestiti il traguardo per tutte e tre le distanze e il podio per le premiazioni. Gli atleti raggiungeranno la Valtellina con almeno un giorno di anticipo poiché i pettorali verranno distribuiti soltanto giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Nel giorno della gara, sabato 12 novembre, alle ore 10 partiranno la 42 km, da Tirano, e la 12 km, da Castione Andevenno, mentre il via alla 21 km sarà dato alle ore 11 a Chiuro. Di prima mattina, da Sondrio, gli atleti si sposteranno, in treno o in autobus, verso le località di partenza.

La manifestazione può contare sul sostegno degli enti pubblici: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Bim e Comune di Sondrio.