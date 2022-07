Tour de France: terza vittoria di Tadej Pogacar a Peyragudes

mercoledì, 20 luglio 2022

Peyragudes – Tadej Pogacar ha ottenuto la sua terza vittoria di tappa del 109° Tour de France a Peyragudes, battendo la maglia gialla Jonas Vingegaard in uno sprint verticale a due ma il danese ha mantenuto la maglia gialla nella seconda delle tre tappe dei Pirenei. Brandon McNulty ha completato il podio della tappa 17 dopo aver tirato per Pogacar in montagna (foto © A.S.O. Charly-Lopez). Geraint Thomas è riuscito a mantenere il suo terzo posto assoluto. In classifica generale Pogacar ha rosicchiato 4” alla maglia gialla. Domani nuova tappa sui Pirenei, con partenza da Lourdes, un’altra chance per Pogacar di attaccare la maglia gialla.