Short Track, risultati Coppa del Mondo di Almaty: quarto posto per Sighel e per la staffetta maschile

domenica, 11 dicembre 2022

Almaty – Si chiude con altri due quarti posti per l’Italia la terza e ultima giornata di Coppa del Mondo di short track di scena ad Almaty, in Kazakistan. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena la Nazionale tricolore non riesce dunque a raccogliere piazzamenti da podio ma termina la tappa con ben sette Finali A.

Nell’atteso ultimo atto dei 500 metri maschili, Pietro Sighel ha chiuso ai piedi del podio in 41″495, a poco più di un decimo dalla top 3 nella gara vinta dal sudcoreano Kim Tae Sung davanti al padrone di casa Denis Nikisha e al connazionale Jang Sungwoo.

Qualche rimpianto anche per la staffetta maschile con il quartetto tricolore formato da Sighel, Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro) quarto nella gara poi vinta dal Canada davanti alla Corea del Sud e al Giappone.