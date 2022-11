Serie C, Girone A: Trento ko, pari tra FeralpiSalò e Lecco. Risultati 13a giornata e classifica

sabato, 12 novembre 2022

Crema – Tredicesima giornata del Girone A di Serie C: il Trento perde sul campo della Pergolettese, pari senza reti tra FeralpiSalò e Lecco, in vetta vola il Pordenone grazie al successo largo di Piacenza.

Trento ko

Un Trento incerottato come non mai (assenti Cazzaro, Simonti, Carini, Cittadino, Osuji e Brighenti, con Garcia Tena e Ferri in campo in condizioni precarie) cede di misura alla Pergolettese, che s’impone per 2 a 1 al termine di un match che ha visto i gialloblu di mister Tedino tenere benissimo il campo nella prima frazione e pagare dazio nella ripresa. Tante, troppe le assenze con cui ha dovuto fare i conti l’allenatore aquilotto, che hanno condizionato prestazione e risultato. Di Bocalon, su calcio di rigore, la marcatura gialloblu. Sabato 19 novembre si torna al “Briamasco” per affrontare la Virtus Verona nel match valevole per il 14esimo turno del girone d’andata.

Tabellino

PERGOLETTESE – TRENTO 2-1 (1-1)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Piccinini, Lucenti, Lambrughi; Bariti, Figoli (13’pt Andreoli), Artioli (39’st Mazzarani), Varas, Villa; Abiuso (39’st Guiu Villanova), Iori (17’st Cancello). A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Vitalucci, Verzeni. Allenatore: Alberto Villa.

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena (1’st Trainotti), Ferri; Ballarini (31’st Semprini), Damian, Mihai, Fabbri; Belcastro (7’st Saporetti); Bocalon, Pasquato (14’st Ianesi). A disposizione: Tommasi, Bertaso, Matteucci, Ianesi, Benedetti. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino (Collaboratori: De Chirico di Molfetta e Russo di Torre Annunziata. IV Ufficiale: Saugo di Bassano del Grappa).

RETI: 16’pt Bariti (P), 34’pt rigore Bocalon (T), 29’st Andreoli (P).

NOTE: campo in perfette condizioni. Giornata fresca. spettatori 500 circa. Ammoniti Piccinini (P), Mihai (T), Ballarini (T) per gioco falloso, Galazzini (T) per comportamento non regolamentare, Lucenti (P) e Ferri (T) per reciproche scorrettezze. Calci d’angolo 4 a 1 per la Pergolettese. Recupero 2’ + 4’.

Risultati 13a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Sangiuliano City 1-1

Arzignano Valchiampo-Mantova 0-1

Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-0

Pergolettese-Trento 2-1

Pro Sesto-Padova 2-0

Triestina-Renate 1-1

FeralpiSalò-Lecco 0-0

Novara-Pro Patria 1-0

Piacenza-Pordenone 0-3

Virtus Verona-Real Vicenza 1-2

Classifica Serie C Girone A

Pordenone 26 punti; Renate 24; Novara, FeralpiSalò 23; Pro Sesto, Lecco 21; Real Vicenza 20; Padova, Juventus U23 19; Pergolettese, Arzignano Valchiampo, Pro Patria 18; Pro Vercelli, Sangiuliano City 17; AlbinoLeffe 16; Mantova 14; Trento 13; Triestina 11; Piacenza 8; Virtus Verona 7