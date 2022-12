Serie C, Girone A: il Trento torna a vincere, la FeralpiSalò allunga in vetta. Risultati 20a giornata e classifica

venerdì, 23 dicembre 2022

Trento – Il Trento torna a vincere e ora è terz’ultimo in classifica. Nella 20a giornata del Girone A di Serie C la capolista FeralpiSalò vola sfruttando il ko della Pro Sesto e ora è prima da sola. Pari casalingo del Lecco, vince il Pordenone.

Trento-Juventus U23

Il 2022 del Trento si chiude con un successo al “Briamasco”: nel “lunch match”, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, i gialloblu di mister Tedino conquistano i tre punti, piegando per 2 a 1 la Juventus Next Gen grazie alle reti di Damian nel primo tempo e di Pasquato al minuto 94. Il Trento sale a quota 17 in classifica e, alla ripresa del torneo, l’8 gennaio 2023, sarà impegnato in trasferta al “Silvio Piola” contro la Pro Vercelli. Foto @Carmelo Ossanna.

Tabellino

TRENTO – JUVENTUS NEXT GEN 2-1 (1-0)

TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini (48’st Simonti); Ballarini, Damian (1’st Mihai), Fabbri; Saporetti, Brighenti (32’pt Ianesi – 23’st Trainotti), Pasquato. A disposizione: Tommasi, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Dalla Francesca, Benedetti. Allenatore: Bruno Tedino.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Savona, Poli, Stramaccioni (42’st Nzouango), Mulazzi (19’st Turicchia); Sersanti, Bonetti (19’st Rafia), Iocolano; Cudrig, Cerri (19’st Pecorino), Lipari (1’st Besaggio). A disposizione: Raina, Sekulov, Verduci, Cotter, Ntenda, Palumbo. Allenatore: Massimo Brambilla.

ARBITRO: Baratta di Rossano (Assistenti: Aletta di Avellino e Hader di Ravenna. IV Ufficiale: Delli Carpini di Isernia).

RETI: 25’pt Damian (T), 28’st Iocolano (J), 49’st Pasquato (T).

NOTE: spettatori un migliaio circa. Campo in cattive condizioni. Giornata fredda. Espulso al 36’st il tecnico Tedino (T) dalla panchina per proteste. Ammoniti Galazzini (T), Mihai (T), Cudrig (J), Poli (J) per gioco falloso. Calci d’angolo 6 a 3 per il Trento. Recupero 3’ + 5’.

Risultati 20a giornata Serie C Girone A

Pordenone-Triestina 2-1

Trento-Juventus U23 2-1

FeralpiSalò-AlbinoLeffe 1-0

Lecco-Virtus Verona 0-0

Mantova-Sangiuliano City 2-1

Padova-Pro Vercelli 1-0

Piacenza-Pergolettese 3-1

Pro Sesto-LR Vicenza 1-4

Renate-Novara 1-0

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò 38 punti; Vicenza 37; Pordenone 36; Pro Sesto, Lecco 35; Renate 33; Pro Patria 32; Novara 28; Pro Vercelli, Padova 27; Arzignano Valchiampo, Juventus U23 26; AlbinoLeffe, Mantova 24; Virtus Verona, Sangiuliano City 23; Pergolettese 22; Trento 17; Piacenza 16; Triestina 15.