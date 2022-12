Serie C, Girone A: il Trento perde ancora contro l’AlbinoLeffe. Risultati 18a giornata e classifica

domenica, 11 dicembre 2022

Trento – Il Trento cede in casa all’AlbinoLeffe che passa per 1 a 0 al “Briamasco” nel match valevole per il 18esimo turno d’andata del campionato di serie C: a decidere la contesa è stata la rete di Manconi al minuto 63 con i gialloblu che non riescono poi a rimontare. Sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 14.30) si chiuderà il girone d’andata con la trasferta sul campo del Novara. La classifica per i gialloneri resta molto complicata, col terz’ultimo posto a un solo punto in più di Piacenza e Triestina e a distanza di sei lunghezze dalla quart’ultima, Virtus Verona. In testa vincono le capolista Pro Sesto e FeralpiSalò: di seguito risultati e classifica aggiornata. Foto @Carmelo Ossanna.

Tabellino

TRENTO – ALBINOLEFFE 0-1 (0-0)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini (21’st Ianesi); Semprini (21’st Trainotti), Cittadino (21’st Simonti), Mihai (9’st Damian), Fabbri; Ballarini; Saporetti, Brighenti (34’st Matteucci). A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Piazza, Benedetto. Allenatore: Bruno Tedino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, Doumbia (43’st Marchetti), Brentan, Piccoli, Zoma (43’st Petrungaro); Cocco (26’st Giorgione), Manconi (48’st Rosso). A disposizione: Giroletti, Taramelli, Muzio, Concas, Gelli, Miculi, Allieri, Toma. Allenatore: Giuseppe Biava.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Pistarelli di Fermo. IV Ufficiale: Branzoni di Mestre).

RETE: 18’st Manconi (A)

NOTE: spettatori 500 circa. Serata fredda. Ammoniti Cittadino (T), Borghini (A), Brentan (A) per gioco falloso, Saltarelli (A) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. Recupero 0’ + 5’.

Risultati 18a giornata Serie C Girone A

Sangiuliano City-Triestina 1-0

Arzignano Valchiampo-Juventus NextGen 2-1

FeralpiSalò-Novara 4-0

Lecco-Padova 2-1

Mantova-Pro Vercelli 3-3

Pergolettese-Pro Sesto 1-2

Piacenza-Pro Patria 0-1

Pordenone-LR Vicenza 2-2

Virtus Verona-Renate 3-0

Trento-AlbinoLeffe 0-1

Classifica Serie C Girone A: FeralpiSalò, Pro Sesto 34 punti; LR Vicenza, Lecco 33; Pordenone 32; Pro Patria 28; Novara, Renate 27; Juventus NextGen, Pro Vercelli 26; Arzignano Valchiampo 25; Sangiuliano City, AlbinoLeffe, Padova 23; Pergolettese 22; Mantova 20; Virtus Verona 19; Trento 13; Piacenza, Triestina 12.