Serie C, girone A: il Trento pareggia 2-2 contro il Mantova. Tabellino, risultati 6a giornata e classifica

mercoledì, 29 settembre 2021

Trento – Turno infrasettimanale del Girone A di Serie C: il Trento chiude in nove contro undici nel match casalingo contro il Mantova, pareggiato 2-2. Vittoria per il Sudtirol, continua a volare la capolista Padova. Di seguito il tabellino di Trento-Mantova 2-2, i risultati della 6a giornata del Girone A di Serie C e la classifica aggiornata.

Tabellino

TRENTO – MANTOVA 2-2

Reti: 7′ pt Caporali (T); 10′ pt Pasquato (T); 45′ pt Milillo (M); 37′ st aut. Barbuti (T)

Trento: Cazzaro, Trainotti, Simonti, Caporali, Belcastro, Pasquato, Scorza (17′ st Ruffo), Izzillo (4′ st Osuji), Dionisi, Carini, Barbuti (39′ st Chinellato)

A disposizione: Chiesa, Galazzini, Raggio, Seno, Pattarello

Allenatore: Carmine Parlato

Mantova: Tosi; Checchi, Zibert, Guccione, De Cenco, Gerbaudo (30′ st Bertini), Esposito, Milillo, Vaccaro (30′ st Darrel), Messori, Piovanello (17′ st Zappa)

A disposizione: Marone, Bianchi, Silvestro, Bucolo, Pilati, Pinton, Panizzi, Fontana, Ahib

Allenatore: Maurizio Lauro

Arbitro: Andrea Zanotti (Sez. di Rimini); assistenti: Francesco Tagliaferri (Sez. di Faenza), Davide Merciari (Sez. di Rimini); quarto uomo: Giuseppe Sassano (Sez. di Padova)

Note: Ammoniti: Guccione, Zibert, Dionisi, Izzillo, Gerbaudo, Darrel Espulsi: Simonti; Chinellato

Risultati 6a giornata Serie C Girone A

Juventus Under23-Giana Erminio 0-1

Virtus Verona-Pro Vercelli 2-2

Lecco-Pro Patria 3-0

Pro Sesto-Triestina 0-1

Sudtirol-Renate 2-0

Padova-Fiorenzuola 2-1

Trento-Mantova 2-2

AlbinoLeffe-FeralpiSalò 0-1

Piacenza-Legnago Salus 1-0

Seregno-Pergolettese 5-0

Classifica Serie C Girone A

Padova 18 punti; Pro Vercelli 14; Sudtirol*, AlbinoLegge 13; Lecco 12; FeralpiSalò, Renate 10; Trento 9; Triestina 8; Seregno, Mantova, Piacenza, Giana Erminio 7; Juventus U23 6; Fiorenzuola 5; Virtus Verona, Pergolettese, Pro Patria 4; Legnago Salus* 2; Pro Sesto 1.

*: una giornata in meno