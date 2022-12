Serie C, 16a giornata Girone A: il Trento cade in casa col Vicenza

giovedì, 1 dicembre 2022

Trento – Il Trento getta il cuore oltre l’ostacolo, gioca alla pari per quasi tutta la gara con la “corazzata” Vicenza ma, alla fine, deve arrendersi ai veneti, che trovano il gol partita ad inizio ripresa con Oviszach e, nel finale, reggono all’assalto gialloblu con Brighenti che va vicino al pari per due volte, trovando prima la grande opposizione di Confente e poi sfiorando il montante. Domenica trasferta in Veneto: all’ “Euganeo” (ore 14.30) sarà sfida al Padova.

Tabellino

TRENTO – L.R. VICENZA 0-1 (0-0)

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena (44’st Trainotti), Ferri; Semprini, Ballarini, Mihai (18’st Pasquato), Damian, Fabbri; Saporetti (18’st Belcastro), Bocalon (18’st Brighenti). A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Piazza, Ianesi, Zandonatti. Allenatore: Bruno Tedino.

L.R. VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Oviszach (18’st Stoppa), Cavion, Cataldi (18’st Zonta), Greco; Dalmonte (41’st Bellich); Rolfini (38’st Begic), Ferrari. A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Giacomelli, Jimenez, Cappelletti, Alessio. Allenatore: Francesco Modesto.

ARBITRO: Petrella di Viterbo (Assistenti: Vitale di Ancona e Dell’Orco di Policoro. IV Ufficiale: Marangone di Udine).

RETE: 9’st Oviszach (V).

NOTE: spettatori 1.800 circa. Campo in discrete condizioni. Serata fredda. Ammoniti Ferri (T), Cataldi (V), Ferrari (V), Sandon (V), Cavion (V) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 4 per il Vicenza. Recupero 2’ + 4’.