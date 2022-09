Serie B: il Sudtirol vince 2-0 a Como. Tabellino

sabato, 10 settembre 2022

Como – Il Sudtirol ci prende gusto e passa a Como. Dopo le tre sconfitte consecutive a inizio campionato, seconda vittoria di fila per gli altoatesini che battono 2-0 Fabregas e compagni in riva al Lario. Decisiva una rete per tempo con firma di Mazzocchi e Casiraghi su rigore.

TABELLINO

COMO-SUDTIROL 0-2

Marcatori: 34′ pt Mazzocchi, 42′ st rig. Casiraghi

COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Scaglia, Binks, Cagnano; Blanco (33′ st Faragò), Arrigoni (dal 1′ st Da Riva), Baselli (20′ st Fabregas), Kerrigan; Cerri (20′ st Mancuso), Cutrone (42′ st Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Chajia, Parigini, Solini, Odenthal, Delli Carri, Ioannou. All. Guidetti.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Masiello (19′ st Curto), Zaro, D’Orazio (19′ st Crociata); De Col, Nicolussi Caviglia, Belardinelli, Rover (19′ st Casiraghi); Odogwu, Mazzocchi (dal 38′ st Schiavone). A disposizione: Harrasser, Iacobucci, Carretta, Tait, Pompetti, Davì, Kofler, Capone. All. Bisoli.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

NOTE – Spettatori: 3568 (2342 abbonati), incasso non comunicato. Espulsi: Da Riva al 4′ st. Ammoniti: Masiello, Casiraghi, Bisoli. Angoli: 8-5.